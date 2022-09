Naomi Ackie joue Whitney Houston dans la nouvelle bande-annonce de “I Wanna Dance With Somebody”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le public a eu son premier aperçu de Naomi Ackie en tant que défunte chanteuse américaine emblématique Whitney Houston dans la nouvelle bande-annonce de “I Wanna Dance With Somebody”.

Le biopic est réalisé par Kasi Lemmons et écrit par Anthony McCarten, le créateur du film acclamé par la critique “Bohemian Rhapsody”. En vedette dans la bande-annonce aux côtés d’Ackie, Ashton Sanders joue Bobby Brown, Stanley Tucci dans Davis, Clarke Peters dans John Houston, le père de Whitney, et Tamara Tunie dans Cissy Houston.

Avec les producteurs exécutifs Clive Davis et Pat Houston, le manager de longue date de la chanteuse, le film suit une jeune Whitney de sa carrière musicale obscure à l’apogée de sa renommée. Houston est considéré comme l’un des plus grands chanteurs américains à avoir jamais vécu avec plus de 200 millions de disques vendus dans le monde et se classe parmi les musiciens les plus vendus de tous les temps.

La bande-annonce présente différents faits saillants de la carrière de Houston, y compris sa performance en 1991 de la “Star Spangled Banner” au Super Bowl 25. Quelques secondes plus tard, un intervieweur peut être entendu demander à Houston pourquoi sa musique n’est pas “assez noire” à laquelle elle répond, “Écoutez, je ne sais pas chanter en noir, et je ne sais pas non plus chanter en blanc. Je sais chanter.”

“Elle a été élevée dans ma vie pendant si longtemps que c’était parfois impossible à réaliser”, a déclaré Ackie. Magazine des gens. “Mais tant de gens m’ont dit la même chose : si je n’était pas effrayés et nerveux, ils penseraient que quelque chose n’allait pas chez moi.”

Elle a ajouté: “Le plus grand défi a été de laisser ma peur de l’ampleur de cette tâche passer au second plan. Rien de bon ne vient de rester assis dans la peur trop longtemps.”

Malgré des décennies de renommée et de musique à succès, à la fin de sa vie, Houston était en ruine financière et devait plus de 20 millions de dollars à son label, Sony. Elle est décédée le 11 février 2012 au Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills, en Californie.

Le film sortira par Sony Pictures juste à temps pour la saison des fêtes aux États-Unis le 21 décembre 2022.