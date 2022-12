Naomi Ackie canalise Whitney Houston à la première du documentaire – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stephen Lovekin/Shutterstock

Naomi Akkie – qui joue Whitney Houston dans le Citrons de Kasi– biopic réalisé Whitney Houston : Je veux danser avec quelqu’un – a rendu hommage à la défunte pop star lors de la première sur le tapis rouge le mardi 13 décembre dans une robe argentée scintillante. L’actrice britannique de 30 ans a canalisé la six fois lauréate d’un Grammy en enfilant une robe conçue d’après le look “Reine de la nuit” (vu après le troisième paragraphe) de 1992 Le garde du corps, dans lequel Whitney portait un costume d’armure futuriste composé d’une jupe à franges et d’un soutien-gorge métallique. La superbe robe de Naomi (voir ci-dessous) comportait des centaines de couches de mèches d’argent qui se drapaient horizontalement sur tout son corps en commençant par le haut de son torse.

La superbe robe a été conçue par la maison de couture Maison Schiaparelli et a nécessité 4 900 heures de travail, selon la publication Instagram du créateur. La robe était composée de 21 950 cristaux Swarovski et de 212 500 perles de clairon en verre argenté. Le buste était recouvert de coupes métalliques sur lesquelles figuraient des fleurs en 3D rampant dessus. L’ornement floral a apparemment fleuri de l’épaule droite de Naomi et s’est élevé jusqu’au sommet de son oreille.

Laissant la robe briller, Naomi a coiffé ses cheveux en un bob court et élégant. Elle portait des boucles d’oreilles en cristal étincelant et des talons argentés qui comportaient une simple sangle sur ses orteils recouverte de pierres précieuses brillantes.

Naomi a révélé qu’elle avait à l’origine un design de “métal liquide” en tête lorsqu’elle en était aux premières étapes de la planification de la première avec son styliste, Nicky Yaté. “Je parlais à Nicky de l’idée du métal liquide, parce que je pensais au look ‘Queen of the Night’ dans Le garde du corps,” a raconté l’actrice Vogue dans un article publié le 13 décembre. « C’est cet équilibre entre féminité et une sorte de ténacité aussi, surtout avec les fleurs en métal. C’était juste très féminin et sexy, mais aussi comme être protégé – une sorte d’armure. de Schiaparelli Daniel Roseberry donné vie à l’idée.

Non seulement jouer une star aussi emblématique était une expérience spéciale pour Naomi; elle a dit que porter Schiaparelli était aussi un rêve. “Mon tout premier défilé de mode à Paris a été le défilé de couture Schiaparelli juste avant le confinement, et j’étais tellement nerveuse, car je n’avais jamais été au premier rang de quoi que ce soit auparavant”, a-t-elle rappelé au magazine. “J’étais tellement consciente de l’histoire de Schiaparelli, et quand je suis arrivée et que les mannequins ont commencé à défiler sur le podium, je suis devenue très émue à cause de la musique et des vêtements, et j’ai commencé à pleurer.”

Whitney Houston : Je veux danser avec quelqu’un est destiné à célébrer et honorer la vie de Whitney – décédée en 2012 à l’âge de 48 ans – et l’héritage de sa musique. Naomi a admis que c’était “un grand défi”, mais pense qu’elle et la talentueuse équipe derrière le film rendraient Whitney fière de la pièce finie. “C’était vraiment difficile à faire, mais je pense qu’il le fait du mieux qu’il peut”, a-t-elle déclaré. Le journaliste hollywoodien le 14 décembre. « Dire la vérité mais protéger la dignité et l’intégrité de quelqu’un est vraiment important.

