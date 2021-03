J’avais l’habitude de plaisanter dans mes allocutions: je connais déjà ma date de retraite. Si Dieu le veut, ma santé reste en bonne santé, et CBS le veut, que le 8 avril 2035 serait la façon dont j’aimerais terminer ma carrière », a-t-il déclaré. Mais ici, nous sommes tout d’un coup et c’est maintenant bien en vue. Je me sens vraiment jeune. J’ai quelques jeunes enfants de 4 et 6 ans. Cette date est bien trop proche pour que je parle de la retraite. Alors, j’aimerais pousser ça pour un autre, qui sait, au moins plusieurs années.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy