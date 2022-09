Nantes vs Paris Saint-Germain – Rapport de match de football – 3 septembre 2022

Kylian Mbappe célèbre avec Lionel Messi et Neymar lors de la victoire du PSG sur Nantes. Lionel Hahn/Getty Images

Kylian Mbappe a marqué deux fois alors que le Paris Saint-Germain se préparait pour son match d’ouverture de la Ligue des champions avec une victoire de routine 3-0 à Nantes à 10 pour rester en tête du classement de la Ligue 1 samedi.

L’attaquant français Mbappe a trouvé le fond du filet de chaque côté de l’intervalle pour porter le total de sa saison à sept avant d’être remplacé par Neymar alors que l’entraîneur Christophe Galtier cherchait à épargner le duo avant que le PSG n’accueille la Juventus mardi.

Le PSG compte 16 points en six matchs et mène Marseille, deuxième, qui a battu l’AJ Auxerre 2-0 à l’extérieur, à la différence de buts.

Le PSG a ouvert le score lorsque Mbappe a battu le gardien nantais Alban Lafont de l’intérieur de la surface après avoir été mis en place par Lionel Messi à la 18e minute.

Les hôtes ont été réduits à 10 hommes six minutes plus tard lorsque Fabio Da Silva a reçu un carton rouge pour un tacle dangereux sur Vitinha.

Mbappe a doublé la mise neuf minutes après le début de la seconde période à la fin d’une contre-attaque rapide. Le joueur de 23 ans a trouvé Messi dans la surface et l’Argentin a glissé le ballon vers Mbappe qui a tapé au premier poteau.

Nuno Mendes a ensuite porté le score à 3-0 à la 68e minute, tirant à la maison après que la frappe de Neymar ait rebondi sur le poteau pour le 24e but du PSG en Ligue 1 cette saison.

L’Olympique Lyonnais, qui a un match en moins, s’est hissé à la troisième place avec 13 points grâce au doublé de Karl Toko Ekambi et à un but d’Alexandre Lacazette qui lui ont offert une victoire écrasante 5-0 face à Angers.

Lens est quatrième, également avec 13 points, et se rendra au Stade de Reims dimanche.

Plus tôt, Marseille a poursuivi son départ presque parfait avec une solide victoire chez le promu Auxerre avec Alexis Sanchez montrant sa valeur avec son troisième but depuis son arrivée de l’Inter Milan en tant qu’agent libre pendant la saison serrée.

L’équipe d’Igor Tudor l’a emporté grâce à un premier but de Gerson et à la frappe tardive de Sanchez, tandis que Cengiz Under a attiré l’attention avec une superbe performance en première mi-temps, quatre jours avant leur déplacement en Ligue des champions à Tottenham Hotspur à Londres.