Nansen, Carroll et d’autres candidats potentiels pour remplacer Jedd Fisch en tant qu’entraîneur de football de l’Arizona

L’Arizona est à la recherche d’un entraîneur-chef après que Jedd Fisch a quitté l’UA pour le même rôle à Washington.

Fisch s’est enfui pour l’UW après trois saisons en Arizona après avoir mené les Wildcats à une fiche de 10-3 et à une victoire contre l’Oklahoma à l’Alamo Bowl la saison dernière. Fisch est le premier entraîneur-chef à quitter l’Arizona sans être congédié depuis que Larry Smith est parti pour prendre la relève à l’USC après la saison 1986.

Plusieurs médias, dont le Star, ont appris que l’accord était d’une durée de sept ans et coûtait 7,75 millions de dollars par an. C’est plus du double de ce que Fisch gagnait en 2023, bien que le Star ait appris qu’il avait une prolongation de contrat de cinq ans sur la table de l’UA d’une valeur de plus de 5,1 millions de dollars par an.

Le rachat de Fisch en Arizona s’élève à 5,5 millions de dollars.

Et maintenant? La recherche d’un nouveau leader du programme de l’Arizona se développe rapidement et un nouvel entraîneur pourrait être annoncé à tout moment.

Voici une liste de candidats potentiels qui pourraient succéder à Fisch en Arizona :













Johnny Nansen

Travail actuel: Co-coordinateur défensif du Texas et entraîneur des secondeurs (jusqu’à la semaine dernière, coordinateur défensif de l’Arizona)

Pourquoi il a du sens : Plusieurs joueurs de l’Arizona ont déjà fait campagne pour que Nansen devienne le prochain entraîneur-chef du programme, avec « #HireNansen » tendance sur X (Twitter). La star de l’Arizona et secondeur All-Pac-12 Jacob Manu, le botteur Tyler Loop et le garde gauche Wendell Moe, entre autres, ont publié #HireNansen sur leurs comptes X dans les heures qui ont suivi le départ de Fisch pour l’UW.

Avec Nansen comme coordinateur défensif de l’Arizona, les Wildcats sont passés de 36,5 points par match en 2022 à seulement 21,1 en 23, ce qui les place au quatrième rang du Pac-12. Après avoir eu l’une des pires défenses au sol du football universitaire en 2022, accordant un peu plus de 209 verges par match, les Wildcats avaient la 27e meilleure défense au sol et ont cédé 118,2.

Nansen, qui a récemment été embauché comme co-coordonnateur défensif et entraîneur des secondeurs du Texas, entretient de solides liens de recrutement sur la côte ouest et dans la communauté polynésienne. Bien que Nansen se prépare à devenir entraîneur au Texas, l'embauche de Nansen serait considérée comme une décision interne et pourrait garder intacts le personnel d'entraîneurs et la majeure partie de la liste, d'autant plus que le programme se prépare à rejoindre le Big 12 avec une majorité de ses partants.













Brennan Carroll

Travail actuel: Coordinateur offensif de l’Arizona

Pourquoi il a du sens : Les Wildcats pourraient effectuer une autre embauche interne dans l’espoir que le programme retienne les entraîneurs et les joueurs. Carroll, 44 ans, a occupé des postes d’assistant à l’USC, à Miami et aux Seahawks de Seattle avant de devenir coordinateur offensif et entraîneur de la ligne offensive de l’Arizona. Carroll a aidé la ligne offensive de l’Arizona à s’améliorer en trois saisons et a recruté des vedettes comme Jonah Savaiinaea, Raymond Pulido et Wendell Moe.

Le père de Carroll, Pete Carroll, ancien entraîneur-chef de l'USC et champion national, a récemment démissionné de son poste d'entraîneur-chef des Seahawks, mais restera conseiller auprès de l'équipe. L'aîné Carroll, âgé de 72 ans, pourrait-il potentiellement rejoindre le staff de l'Arizona en tant qu'assistant si son fils était l'entraîneur-chef ? Avoir parmi l'équipe l'un des trois entraîneurs de tous les temps à avoir remporté un Super Bowl et un championnat national de football universitaire pourrait maintenir l'élan de l'Arizona avec la liste et le recrutement actuels. Cependant, la connexion avec Seattle pourrait également inciter le jeune Carroll à suivre Fisch à l'UW, avec d'autres membres du personnel offensif. L'écrivain national de football universitaire de CBS, Dennis Dodd, a rapporté lundi que Carroll avait rejoint le personnel de l'UA dans un avion reliant Tucson à Seattle.













Brent Brennan

Travail actuel: Entraîneur-chef de l’État de San José

Pourquoi il a du sens : Brennan faisait partie des candidats au poste vacant de l'Arizona après le licenciement de Kevin Sumlin en 2020, avant que Fisch ne soit nommé entraîneur-chef. Brennan, 50 ans, a une fiche de 34-48 à San Jose State depuis son embauche en 2017. Les Spartans ont connu des saisons consécutives de sept victoires en 22 et 23. En 2020, l'État de San Jose a remporté un titre Mountain West pour la première fois depuis 1991 ; les Spartans ont commencé la saison 2020 6-0, le meilleur départ depuis 1939. L'Arizona ne serait pas un tremplin pour Brennan, ce serait une destination pour le disciple de Dick Tomey. Brennan était assistant diplômé en 2000, puis a suivi l'ancien entraîneur-chef de l'UA dans l'État de San Jose en tant qu'assistant offensif. Brennan serait à Tucson pour le long terme.













Jake Dickert

Travail actuel: Entraîneur-chef de l’État de Washington