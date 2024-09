Nanoviricides étudie le NV-387 pour le traitement du MPOX dans le contexte d’une épidémie mondiale

À propos de Steve Darling

Steve Darling est un présentateur primé qui a passé les 20 dernières années à être l’un des visages les plus connus de la Colombie-Britannique, en tant que reporter et présentateur à BCTV et Global Television. Il a passé 15 ans en tant que coanimateur de l’émission matinale la plus populaire de la province. Steve est un travailleur infatigable pour des œuvres caritatives, organisant environ 50 événements par an. Il est ambassadeur du Canucks Autism Network et organise de nombreux événements avec le BC Children’s Hospital et la Child Development Foundation of… Lire la suite

À propos de l’éditeur

Nos équipes proactives d’actualités financières et de diffusion en ligne fournissent un contenu d’actualité économique et financière rapide, accessible, informatif et exploitable à un public d’investisseurs mondial. Tout notre contenu est produit de manière indépendante par nos équipes expérimentées et qualifiées de journalistes d’actualité.

L’équipe d’information proactive couvre les principaux centres financiers et d’investissement du monde avec des bureaux et des studios à Londres, New York, Toronto, Vancouver, Sydney et Perth.

Nous sommes des experts des marchés des petites et moyennes capitalisations. Nous tenons également notre communauté au courant des entreprises de premier ordre, des matières premières et des histoires d’investissement plus larges. Il s’agit d’un contenu qui passionne et engage les investisseurs privés motivés.

L’équipe fournit des nouvelles et des informations uniques sur l’ensemble du marché, y compris, mais sans s’y limiter : la biotechnologie et la pharmacie, l’exploitation minière et les ressources naturelles, les métaux pour batteries, le pétrole et le gaz, la cryptographie et les technologies numériques et électriques émergentes.

Utilisation de la technologie

Proactive a toujours été un adepte enthousiaste et tourné vers l’avenir des technologies.

Nos créateurs de contenu humains sont dotés de plusieurs décennies d’expertise et d’expérience précieuses. L’équipe a également accès à des technologies qu’elle utilise pour faciliter et améliorer les flux de travail.

Proactive aura recours occasionnellement à des outils d’automatisation et logiciels, notamment à l’IA générative. Néanmoins, tout le contenu publié par Proactive est édité et rédigé par des humains, conformément aux meilleures pratiques en matière de production de contenu et d’optimisation des moteurs de recherche.