Nanoleaf est tout-en-un sur la matière avec de nouvelles lumières et mises à jour

La marque d’éclairage intelligent Nanoleaf a annoncé une série de nouveaux produits d’éclairage au CES – qui ont tous été certifiés Matter. Les produits nouveaux et existants fonctionneront ensemble pour créer un système d’éclairage intelligent complet, avec mise en miroir de l’écran du téléviseur, visualisation de la musique, éclairage dynamique et automatisations.

Nanoleaf a été l’une des premières entreprises de maisons intelligentes à lancer des produits compatibles Matter, ce qu’elle a fait lors du lancement de l’appareil Matter en novembre 2022.

Ses nouveaux produits seront tous disponibles à l’achat en 2023, même si leurs sorties seront échelonnées tout au long de l’année. Nanoleaf a également annoncé que ses ensembles d’éclairage décoratifs modulaires populaires – Formes, Éléments, Toile et Lignes – recevront une mise à jour logicielle plus tard dans l’année pour les rendre compatibles avec Matter, ce qui est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont investi dans leur affichage mural et qui veulent pour mettre à niveau leur système de maison intelligente vers Matter.

Les lumières Shapes, Elements et Lines pourront alors fonctionner comme des routeurs de bordure Thread, qui permettent à d’autres appareils intelligents de se connecter à votre système de maison intelligente.

En attendant, voici les nouveautés proposées. A ce stade, les prix n’ont pas été annoncés.

Ampoules et bandes lumineuses Essentials

Nanofeuille

Tout d’abord, et disponibles en Q1, il y a quatre types d’ampoules : A19, BR30, GU10 et un downlight encastré, tous avec fonctionnalité blanche et couleur. Tous sont capables d’un éclairage dynamique et peuvent fonctionner ensemble dans des scènes.

Kit de démarrage pour téléviseur Nanoleaf 4D

Nanofeuille

Le lancement au deuxième trimestre est le kit de démarrage Nanoleaf 4D TV. Il est disponible en deux options de longueur : 55 pouces-65 pouces et 65 pouces-85 pouces.

Le kit de démarrage comprend une caméra miroir d’écran et une bande lumineuse intelligente compatible Matter. Le kit utilise la nouvelle technologie Sync+ de Nanoleaf non seulement pour refléter l’action sur votre téléviseur, mais aussi pour se synchroniser avec vos ensembles Nanoleaf, de sorte que tout votre éclairage dans une pièce agisse comme un miroir d’écran ou joue une scène telle que “Aurora Borealis” ou ” Lever de soleil vibrant ».

Puits de lumière Nanoleaf

Nanofeuille

Le Skylight est un plafonnier modulaire unique en son genre, compatible avec Matter. Le Skylight est composé de panneaux LED RGBW modulaires carrés qui peuvent être disposés en différents modèles. Il est également équipé de capteurs Sense+ pour la détection de mouvement et pour permettre une automatisation supplémentaire de l’éclairage.

Comme les autres lumières Nanoleaf, il est contrôlé intelligemment, se connecte via Wi-Fi et possède toutes les mêmes fonctionnalités que les ensembles Nanoleaf existants, y compris le Rhythm Music Visualiser, le miroir d’écran, les scènes d’éclairage dynamiques et les scènes de groupe.

Il peut également agir en tant que routeur de bordure de thread.

Commandes Sense+ et assistant d’apprentissage de l’automatisation “Nala”

Nanofeuille

Enfin, les commandes Sense+ et Nala seront lancées au troisième trimestre. Cette ligne comprend un interrupteur d’éclairage intelligent sans fil, un interrupteur d’éclairage intelligent filaire et le Nala Learning Bridge (bien que l’interrupteur d’éclairage filaire ne soit pas disponible avant 2024 en Europe). Ces produits fonctionnent ensemble pour créer un système d’éclairage intelligent personnalisé et automatisé.

Nala, le nouvel assistant d’apprentissage des automatisations de Nanoleaf, apprendra vos préférences à partir de vos routines et les mettra en œuvre lorsqu’il s’agit d’allumer et d’éteindre les lumières, de créer des scènes et de choisir la luminosité et les couleurs.

Les trois produits contiennent des capteurs de mouvement et d’éclairage ambiant. Le pont d’apprentissage agit également comme un routeur de bordure de fil et une veilleuse à changement de couleur.

Nous mettrons à jour cet article lorsque les informations sur les prix seront disponibles. En attendant, vous pouvez en savoir plus sur les ensembles d’éclairage intelligents modulaires de Nanoleaf dans notre tour d’horizon des meilleurs ensembles Nanoleaf disponibles.