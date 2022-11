Nanoleaf est prêt pour Matter avec ses nouvelles lampes Essentials

Matter est officiellement arrivé, les marques de maisons intelligentes annonçant aujourd’hui leurs premiers appareils compatibles Matter. Alors que Matter 1.0, le nouveau protocole smart home, est techniquement arrivé le mois dernier, ce n’est qu’aujourd’hui que l’on commence à voir apparaître les premiers produits certifiés.

Nanoleaf fait partie de la première vague d’utilisateurs, ajoutant un ensemble de bases respectueuses de la matière à sa gamme Essentials.

La marque a annoncé des ampoules A19 et GU10 et une bande intelligente – mais vous ne pouvez pas encore les acheter. Les lumières seront disponibles à l’achat dans le monde entier à partir de début 2023 auprès de Nanoleaf, avec une fourchette de prix de 19,99 $ à 99,99 $ aux États-Unis et à partir de 19,99 £ au Royaume-Uni.

Les lumières offriront 16 millions d’options de couleurs et des blancs réglables ultra-lumineux avec des températures de couleur de 2700 à 6500K.

Nanoealf

Comme vous vous en doutez, vous pourrez les contrôler via un assistant vocal ou l’application de votre choix. Vous pourrez également programmer des automatisations de changement de couleur tout au long de la journée ou configurer des scènes avec d’autres appareils. Après tout, l’intérêt des appareils certifiés Matter est qu’ils fonctionneront de manière transparente avec – enfin, d’autres appareils certifiés Matter, au moins. Cependant, il n’y a aucune raison d’imaginer qu’ils ne fonctionneront pas avec votre configuration actuelle de maison intelligente.

Trois luminaires ont été fabriqués par une marque qui fabrique des luminaires : des sons assez basiques. Mais c’est l’aboutissement de beaucoup de travail en coulisses. Le PDG et cofondateur de Nanoleaf, Gimmy Chu, a expliqué le processus : « Au cours des deux dernières années, notre équipe s’est consacrée à donner vie à ces produits, en travaillant en étroite collaboration au sein de la Connectivity Standards Alliance et du Matter Working Group pour concrétiser cette nouvelle vision de l’interopérabilité. et la sécurité une réalité. Nous pensons que la création d’une expérience unifiée qui permet à tous les appareils de fonctionner ensemble de manière transparente est le tremplin vers encore plus d’intelligence et d’automatisation, pour une expérience de maison intelligente vraiment intelligente.

Alors, quelle est la prochaine étape ? Nanoleaf annoncera son prochain lot de produits compatibles avec Matter au CES 2023. En attendant, vous aimerez peut-être consulter notre tour d’horizon des meilleurs ensembles Nanoleaf ou lire notre explicateur pour en savoir plus sur Matter.

