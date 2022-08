N’annulez pas Erling Haaland de Man City après un match amical glorifié

Si Erling Haaland a plus de matchs comme la défaite 3-1 de Community Shield samedi contre Liverpool, où il a raté deux occasions franches, vous pouvez vous attendre à ce que les réactions instinctives affluent comme des spams indésirables après avoir laissé votre e-mail sur un site Web douteux :

“Ce n’est pas la Bundesliga, c’est le prochain niveau.”

“Le Manchester City de Pep Guardiola fonctionne mieux sans un attaquant reconnu.”

“Il y a trop de pression sur la plus grande scène du monde du football.”

Alors sortons devant ça avant que les choses ne deviennent un peu idiotes. Et, oui, ils pourraient bien devenir vraiment idiots, très vite.

– Les pires kits d’échauffement d’Europe de la saison 2022-23

– Les meilleurs débuts à suivre dans les cinq grandes ligues européennes

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Pour commencer, c’est évidemment un match. Quatre-vingt-dix-neuf minutes dans un match amical glorifié, pas même à Wembley mais au King Power Stadium.

Taille de l’échantillon, n’importe qui ? Avez-vous besoin d’un rappel que le grand avant-centre de la saison dernière, Romelu Lukaku, a marqué quatre buts lors de ses quatre premières apparitions pour Chelsea, puis n’a plus marqué avant décembre? Et vous savez comment les choses se sont passées pour lui à Stamford Bridge, n’est-ce pas ?

Le football d’août n’est que cela. Football d’août (juillet dans ce cas, mais le point est valable.) Après trois matches de championnat la saison dernière, Nuno Espirito Santo était parfait et en tête de la ligue, tandis que Mikel Arteta était le dernier avec zéro point et une différence de buts de moins neuf. Devinez qui s’est retrouvé à un cheveu des places de la Ligue des champions et avec un gros budget de transfert cet été et qui a été licencié à Halloween et passe maintenant l’été en Arabie saoudite ?

Vous voudrez peut-être également considérer qu’il jouait contre la défense la plus avare de la Premier League la saison dernière, dirigée par un gars nommé Virgil van Dijk, et qu’il ne les affrontera pas toutes les semaines. Et, oui, les marchands de clichés grisonnants vous diront qu’il a été acquis pour gagner de gros matchs contre les meilleurs adversaires. Mais c’est le genre de commentaire que la plupart d’entre nous ont dépassé quand nous avons réalisé que vous obteniez le même nombre de points en battant Fulham qu’en battant Liverpool.

Quant à sa performance, il n’a obtenu qu’au bout de trois occasions, mais c’étaient de BONNES occasions. Comme dans les occasions de grande qualité, comme en témoigne son xG cumulé de 1,09, supérieur à ce que toute l’équipe de Liverpool a réussi dans les 83 premières minutes, jusqu’au penalty de Mohamed Salah.

Erling Haaland a peut-être gâché ses débuts à Manchester City, mais il n’est pas nécessaire de penser qu’il aura du mal cette saison. Harriet Lander/Copa/Getty Images

Pour le premier, Haaland a classé Andy Robertson. À son crédit, Robertson a fait ce qu’il pouvait pour le décourager, mais l’homme-enfant est tout simplement plus grand et plus fort et TOUJOURS a réussi son tir.

Pour le second, il aurait probablement dû y aller avec son pied droit ou sa tête. Merci Capitaine Rétrospective. Mais il s’attendait probablement encore à marquer.

Et pour le troisième, il s’est retrouvé grand ouvert à quelques pas d’un Adrian couché et a réussi d’une manière ou d’une autre à faire décoller le ballon de la barre transversale.

2 Connexe

Vous vous inquiétez généralement lorsque les gens ne sont pas au bout des chances. Ce n’était pas son problème samedi. En fait, bien que la clause de non-responsabilité en petits caractères s’applique toujours (“les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs”), c’est un gars qui a constamment dépassé de loin les objectifs attendus, saison après saison. Les 105 buts qu’il a marqués depuis 2019 sont venus sur un xG de seulement 81,56. En termes très simples – pour ceux qui n’ont pas encore compris ce que sont les xG (objectifs attendus) – si le footballeur moyen avait pris exactement les mêmes types de tirs dans exactement les mêmes situations que Haaland au cours des trois dernières années, vous se serait attendu à ce qu’ils marquent 81 buts et demi, soit 23 et demi de moins que Haaland. Les joueurs surpassent parfois xG pendant une saison ou deux : très peu le font trois années de suite à moins qu’ils ne soient assez exceptionnels. Ce qu’il est.

Mais peut-être que les moments les plus révélateurs sont survenus à ces occasions où il ne s’est pas approché du ballon. À quelques reprises, sa course d’arc en profondeur n’a pas été immédiatement trouvée par Kevin De Bruyne, ou sa rafale dans la surface de six mètres a été manquée par un coéquipier large qui a opté pour une réduction, le mouvement de pain et de beurre du Guardiola ère.

Blâmer Haaland d’avoir fait la mauvaise course ou de l’avoir fait au mauvais moment ? Blâmer ses coéquipiers d’être en pilote automatique plutôt que de capter ses mouvements ? Ni. Acceptez simplement le fait que la chimie se construit au fil du temps et qu’il est difficile de désengager le pilote automatique qui a fait tant de succès à City. Il a réaffirmé ce que nous savons déjà : que son mouvement et sa capacité à trouver de l’espace sont exceptionnels. Tout ce qu’il faut, c’est que ses coéquipiers modifient le plan de jeu de l’IA de Guardiola pour tenir compte du fait qu’il y a un grand avant-centre rapide et fort en tête, et non un type n ° 10 recyclé qui tombe et erre largement.





C’est l’autre raison d’avoir la foi : Guardiola. Il savait ce qu’il signait, il connaît l’arme que peut être Haaland. Et ce ne sont pas seulement les objectifs et le mouvement, ce sont les domaines dans lesquels il peut encore s’améliorer, comme la tête, et ceux qui sont inexploités, comme les passes et la création. Oui, la dernière fois que Pep a fait tomber un attaquant nordique géant dans son équipe, cela a gâché la chimie et cela n’a pas fonctionné. C’était à Barcelone en 2009-10 et ils ont dû se contenter de gagner la Liga et de se rapprocher d’un but de la finale de la Ligue des champions (pauvres chéris). Mais Haaland n’est pas Zlatan Ibrahimovic et Pep il y a 13 ans n’est pas Pep aujourd’hui. Il a appris une chose ou deux depuis, comme en témoigne le fait que lorsqu’il avait un avant-centre dominant comme Robert Lewandowski au Bayern Munich, il a remporté des titres et battu des records.

Mais peut-être que la principale raison de croire est que Haaland n’a eu que 22 ans le mois dernier et qu’il a un contrat jusqu’en 2027. Il n’a eu une saison complète sous un seul manager qu’une seule fois dans sa carrière (et c’était Marco Rose). À moins d’un débrayage improbable de Guardiola, il aura plusieurs saisons de Pep et cela ne peut que l’aider à grandir. S’il n’est que moyen cette saison, c’est bien aussi, à cause du genre de club que Manchester City est en ce moment. Ils seront toujours plus que compétitifs. Heck, regardez leur joueur le plus cher de tous les temps, Jack Grealish, qui est arrivé il y a un été : il n’a pas exactement arraché des arbres, mais personne ne le brûlait en effigie ou ne frappait le chemin de sa porte d’entrée avec des fourches et des torches.

Cela ne veut pas dire que les fans de City ne sont pas passionnés ou exigeants, c’est juste pour dire qu’après quatre titres de Premier League en cinq saisons, ils ont suffisamment de capital en banque pour être patients et n’ont besoin ni d’un sauveur ni d’un bouc émissaire.

Vous voulez de la pression ? Essayez d’être le joueur de 21 ans avec la clause de méga-libération qui devrait porter un Borussia Dortmund sous-performant et criblé de blessures devant 80 000 fans et le mur jaune tous les deux week-ends. Haaland est passé par là et l’a fait.

Au contraire, samedi a confirmé ce que nous savons déjà sur lui. Il est fort, il est rapide, il n’a peur de rien et il a un sens presque surnaturel de où être et quand. C’est beaucoup pour Pep.