Nani MLS peut rivaliser avec les ligues européennes pour attirer les plus grandes stars à leur apogée

L’ancienne star d’Orlando City, Nani, a déclaré à ESPN que la Major League Soccer avait le potentiel d’être une compétition “très forte” qui, un jour, pourrait même servir d’alternative à l’Europe pour les joueurs à leur apogée.

Ancien vainqueur de la Ligue des champions avec Manchester United et vainqueur du Championnat d’Europe avec le Portugal, Nani a signé un contrat de joueur désigné de trois ans avec Orlando avant la saison 2019 et a marqué 31 buts en 88 apparitions dans toutes les compétitions avec la franchise.





Il a également été capitaine d’Orlando lors de leur toute première apparition en séries éliminatoires, une victoire aux tirs au but contre le New York City FC lors des séries éliminatoires de la Coupe MLS 2020.

Le joueur de 35 ans est parti pour Venezia, alors en Serie A, après la conclusion de son contrat lors de la fenêtre de transfert européenne de janvier, mais n’a pas été en mesure d’aider l’équipe à éviter la relégation à la fin de la campagne.

La signature de stars de renom de plus de 30 ans a été et reste une partie notable de l’élite américaine – l’arrivée récente de Gareth Bale et Giorgio Chiellini au LAFC – et les cinq salaires les plus élevés de la ligue appartiennent tous à des joueurs sur le mauvais côté de 30.

Mais avec une fréquentation moyenne signalée supérieure à 20 000 cette saison, l’international italien de 28 ans Federico Bernardeschi quittant la Juventus pour signer avec le Toronto FC, et les équipes MLS récoltant de plus en plus les frais de transfert des clubs européens, il y a des signes de changement.

Et s’adressant à ESPN, Nani a déclaré qu’il existait un potentiel pour que la ligue se développe en tant que destination potentielle pour des joueurs qui n’auraient autrement envisagé que l’Europe.

“Il y a encore beaucoup de travail à faire”, a-t-il déclaré à ESPN. “Mais vous pouvez voir qu’au cours des deux dernières années, ils se sont beaucoup améliorés. C’est pourquoi de nombreux joueurs européens changent d’avis et arrivent tôt en MLS.

“Ils ont beaucoup de bonnes conditions. De bons stades, de bonnes installations. Ils changent donc d’avis sur ce sport.

“Ils investissent beaucoup pour les deux prochaines années. Je pense qu’à l’avenir, oui, il y a la possibilité d’être très fort dans le football.”

Nani, cependant, estime que la ligue doit s’assurer qu’il y a un niveau d’équilibre dans ses transactions sur le marché international à mesure que de plus en plus de joueurs deviennent disponibles.

“Obtenir plus de joueurs à tous les postes”, a-t-il déclaré. “Défenseurs, gardiens de but. Pas seulement acheter des attaquants et des milieux de terrain. Ils doivent avoir des joueurs à tous les postes.

“Mais je pense que maintenant le niveau est très bon et vous pouvez voir que du travail a été fait au cours des deux dernières années.”

Nani a depuis signé un contrat de deux ans avec A-League Men pour Melbourne Victory, dans le cadre de la propre stratégie de la compétition australienne consistant à attirer des joueurs de haut niveau dans la ligue dans le but de générer de la publicité et de susciter l’intérêt des fans. approche nettement moins avancée que celle adoptée par le MLS.

Il est rapidement devenu l’un des visages de la saison à venir de la ligue, qui débutera pour Victory contre ses rivaux du Sydney FC lors d’un match “Big Blue” le 8 octobre.

“J’ai travaillé dur pour m’adapter à la nouvelle ville, au nouveau pays et au décalage horaire”, a-t-il déclaré. “[The time difference is] gros. C’était la partie la plus difficile. Mais maintenant je pense que tout va bien, je me sens très bien.

“Les joueurs, l’équipe, ils m’ont très bien reçu et m’ont aidé à m’installer très rapidement et à me sentir en confiance avec l’équipe et le club. Je suis ravi de ce qui va suivre.”