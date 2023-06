Nandhakumar Sekar rejoint le Bengale oriental pour un contrat de 3 ans

Le Bengale oriental a annoncé samedi la signature du milieu de terrain indien Nandhakumar Sekar pour un contrat de trois ans.

Nandha a joué un rôle clé dans le premier triomphe de l’Odisha FC en Super Coupe la saison dernière. Il a également fait partie du parcours de l’Odisha FC vers sa première qualification pour les éliminatoires de l’ISL et la Coupe AFC.

« Tous les footballeurs du pays rêvent de jouer pour un grand club comme le Bengale oriental. Je suis dans cette phase de ma carrière où je veux relever de nouveaux défis », a déclaré le joueur de 27 ans dans un communiqué.

L’entraîneur-chef du Bengale oriental, Carles Cuadrat, pense que l’ajout de Nandha renforcera les prouesses offensives de son équipe.

« Nous sommes ravis d’avoir Nandhakumar à bord. C’est quelqu’un qui s’est progressivement amélioré au fil des ans et qui est actuellement dans la phase principale de sa carrière », a déclaré le coach espagnol.

« Il a été fantastique la saison dernière, à la fois en ISL et en Super Coupe, et a joué un rôle majeur dans la victoire d’Odisha en Super Coupe. Je suis sûr qu’il ajoutera beaucoup de valeur à notre attaque. »

Nandha, 27 ans, a participé à 95% des matchs d’Odisha la saison dernière et a marqué 11 buts dans toutes les compétitions.

Dans le processus, il est devenu le troisième meilleur buteur indien de l’ISL 2022-23 et le meilleur buteur indien de la Super Coupe 2023.

L’ailier basé à Salem a inscrit six buts et une passe décisive en 20 matches ISL la saison dernière alors que les Juggernauts se classaient parmi les six premiers et se qualifiaient pour les barrages pour la première fois depuis leur création.

La performance exceptionnelle de Nandha lui a valu sa première convocation de l’équipe nationale senior pour la Coupe intercontinentale en cours et le prochain championnat SAFF.

