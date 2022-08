Nandan Nilekani est resté perplexe pendant son mandat du millénaire

Une interview du co-fondateur et président d’Infosys Nandan Nilekani avec Moneycontrol s’est concentrée sur des questions allant de l’évolution du paysage des espaces de travail indiens à l’impact de la pandémie sur les secteurs de la technologie et de la fabrication. L’interview, qui devient maintenant virale, montre cependant à quel point il ne semblait pas trop bon pour rattraper le dictionnaire d’argot du millénaire. Tout s’est passé lorsque le journaliste a qualifié Infosys de « OG pour l’entrepreneuriat en Inde ». Le président, visiblement confus, s’arrêta pour décoder le terme. En fait, Nandan a même demandé des éclaircissements.

Haha, le moment le plus cool où @NandanNilekani perplexe devant le terme OG ! Quand l’OG ne sait pas qu’il est OG. @chandrarsrikant https://t.co/T4TluJjPnu — Jasveer Singh (@jasveer10) 16 août 2022

Les internautes ont été stupéfaits par la pause. “Haha, Moment le plus cool où @NandanNilekani est perplexe devant le terme OG ! Quand l’OG ne sait pas qu’il est OG », a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Ag, Og, lo-g, suno-g, je m’appelle Nandan.

Pendant ce temps, dans la même interview, Nandan a déclaré que l’Inde allait avoir un dividende démographique et serait le seul pays jeune dans un monde vieillissant.

« Ma thèse fondamentale selon laquelle l’Inde va avoir un dividende démographique, que l’Inde sera le seul pays jeune dans un monde vieillissant, que la Chine commencera à vieillir en 2015-16 se réalise. Je pense que l’Inde est dans une très, très bonne position en ce moment », a-t-il déclaré dans l’interview alors que le pays célébrait lundi les 75 ans de son indépendance.

« En raison du dividende démographique, vous aurez plus de personnes en âge de travailler que de personnes âgées ou de jeunes.

Et une fois que vous avez cela, automatiquement, cela conduira à la croissance économique, à condition que vous créiez suffisamment d’emplois pour eux. Donc, nous devons exécuter cela. Mais si nous pouvons créer suffisamment d’emplois pour eux, alors nous aurons de nombreuses années, voire des décennies de croissance économique, qui conduiront ensuite à de meilleurs modes de vie, à la réduction de la pauvreté, à l’enrichissement des gens, etc. Donc, je pense qu’il y a toute une histoire de croissance économique », a déclaré Nilekani.

