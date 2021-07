Nandamuri Balakrishna a massivement trollé AR Rahman, commentaire de Bharat Ratna | Nouvelles régionales

Hyderabad: Les internautes ont eu une journée sur le terrain mercredi, après qu’une interview de la star de Telugu et du député provincial Nandamuri Balakrishna soit devenue virale. Dans l’interview, l’acteur dit qu’il ne sait pas qui est le compositeur de musique oscarisé AR Rahman, et ajoute que Bharat Ratna, la plus haute distinction civile indienne, est égale à « l’ongle » de son père, le défunt acteur-politicien NT Rama. Rao.

« Je ne sais pas qui est AR Rahman. Il a remporté un Oscar et je ne sais même pas qui il est. Il donne un coup tous les dix ans », a déclaré Balakrishnan, dans une interview à la chaîne TV9.

Rahman, d’ailleurs, avait composé la musique de fond du film de 1993 de Balakrishna, « Nippu Ravva ».

Parlant de Bharat Ratna, l’acteur, également connu sous le nom de Ballaya pour les fans, a déclaré: « Je pense que Bharat Ratna est égal à l’ongle de mon père. Aucun prix ne peut compenser la contribution de ma famille à Tollywood. Ainsi, seuls les prix devraient se sentir mauvais. Pas ma famille ou mon père. «

Bientôt, une guerre sur Twitter a éclaté, les fans de Rahman publiant sans pitié des mèmes, et le hashtag #whoisbalakrishna a commencé à être tendance.

Un fan a tweeté : « Comment un acteur senior comme #Balakrishna peut-il parler de la légende indienne #ARRahman ? Les gens accepteront-ils si un acteur tamoul dit une chose similaire sur #Rajamouli ? »

Tandis qu’un autre a tweeté : « Qui est balakrisha le drôle d’acteur #whoisbalakrishna. »

« Né pour gâcher est le bon nom de papa.. #whoisbalakrishna cette attitude de poids de tête est la principale raison pour laquelle les gens le détestent.. le plus drôle, c’est qu’il est député »

Bientôt, les fans de Balakrishna le défendaient, affirmant qu’il était un héros des masses et une personnalité charitable.