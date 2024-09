Nancy Sununu, matriarche de la dynastie politique du New Hampshire, décède après une bataille contre la maladie d’Alzheimer

7 septembre — Nancy H. Sununu, ancienne première dame du New Hampshire et matriarche d’une des familles politiques les plus importantes de l’État, est décédée samedi dans un centre de soins de la mémoire à Hampton. Elle avait 85 ans.

« Après une longue bataille contre la maladie d’Alzheimer, nous avons dit au revoir à maman aujourd’hui », a annoncé son fils, le gouverneur Chris Sununu, sur Facebook samedi matin. « Une vie incroyable faite de réalisations, elle a guidé notre famille au quotidien. »

Nancy Sununu était l’épouse de John H. Sununu, qui a été gouverneur du New Hampshire et chef de cabinet de la Maison Blanche, et elle était la mère de huit enfants, dont l’ancien sénateur américain John E. Sununu et l’actuel gouverneur.

Elle était également active dans l’éducation, la philanthropie et la politique, et a été présidente du Parti républicain de l’État du New Hampshire en 1980, selon sa nécrologie.

Les réactions à son décès sont venues par courrier électronique et sur les réseaux sociaux.

« Le New Hampshire a perdu un grand dirigeant », a déclaré le président du Sénat de l’État, Jeb Bradley, dans un communiqué envoyé par courrier électronique. « Nancy Sununu a servi le Granite State en tant que Première Dame et présidente du Parti républicain du New Hampshire et a inculqué cet amour et ce dévouement pour notre État à ses huit enfants. Elle nous manquera énormément. »

« Elle a touché de nombreuses vies dans le Granite State, et nous adressons nos meilleurs vœux à ceux qui pleurent cette perte », a déclaré la sénatrice américaine Jeanne Shaheen par courrier électronique.

« Nous avons perdu le meilleur du New Hampshire : Nancy était intelligente, élégante, une personne merveilleuse et la force d’une grande famille », a posté sur Facebook l’ancienne sénatrice Kelly Ayotte, candidate républicaine au poste de gouverneur.

Nancy Sununu était la fille de deux enseignants, née à Dartmouth, dans le Massachusetts, le 27 mai 1937, selon sa nécrologie. Elle a passé son enfance à Brockton, dans le Massachusetts, et à Cape Cod, et a obtenu son diplôme de l’Université de Boston. Elle a déménagé à Salem, dans le New Hampshire, en 1970 avec sa famille.

Elle a été mariée à John H. Sununu pendant 65 ans, mère de 8 enfants et grand-mère de 16.

Nancy Sununu a siégé au conseil d’administration de l’université Rivier à Nashua et a été présidente du conseil scolaire de Salem. Elle a reçu des doctorats honorifiques de l’université St. John’s, du St. Thomas Aquinas College et du Iona College pour ses contributions à l’éducation et au service public.

Elle a également présidé le Parti républicain en 1980 lors des primaires du New Hampshire qui ont conduit Ronald Reagan à la Maison Blanche, selon sa nécrologie.

En 1987, elle a organisé et dirigé la Christa McAuliffe Ski Invitational and Scholarship Foundation, qui a permis de récolter plus d’un million de dollars pour soutenir les congés sabbatiques des enseignants des écoles publiques du New Hampshire.

Sa nécrologie a souligné sa capacité à établir des relations avec les autres comme l’un de ses traits distinctifs :

« Elle avait une capacité naturelle à entrer en contact avec des gens de tous les horizons et de tous les horizons politiques, et était aussi à l’aise pour rencontrer des présidents et des premières dames que pour diriger une réunion de l’association locale de parents d’élèves. … Son héritage de gentillesse et de compassion a touché la vie de tous ceux qui ont eu le privilège de la connaître », indique sa nécrologie.