Nancy Sinatra défend l’ami et collaborateur du père Frank Sinatra Dean Martin du label alcoolique

La chanteuse et fille de feu Frank Sinatra, Nancy Sinatra, s’est rendue sur Twitter mercredi pour défendre Dean Martin, un ami et collaborateur de son père.

Répondant à un fil sur Twitter alléguant que Martin n’avait pas “à agir… il était ivre”, Sinatra a simplement écrit“C’est un mensonge. Dean était très discipliné, jouait au golf tous les matins. La consommation d’alcool faisait partie de la personnalité professionnelle, un acte”, a-t-elle ajouté.

En plus d’être musicien, Martin était connu à la fois pour ses comédies et ses émissions de variétés.

Martin était également membre du Rat Pack, un groupe d’artistes d’élite dans les années 40 et 50, qui comprenait également l’aîné Sinatra, Nat King Cole et Sammy Davis Jr., entre autres.

Les familles de Sinatra et Martin se sont rapprochées au fil des ans. En 1967, “The Dean Martin Christmas Special”, mettait en vedette les familles Martin et Sinatra.

Les familles étaient profondément entrelacées, Dean Martin Jr. sortant une fois avec la sœur de Nancy, Tina.

Dans une autre conversation, faisant référence à Martin Jr., Nancy a répondu à un utilisateur de Twitter qui a écrit en partie : “Nancy ! Il suffisait de regarder les dernières photos de Dean pour voir qu’il avait vécu la vie d’un alcoolique !”

Nancy a réfuté cette affirmation en écrivant: “Non. Son visage reflétait sa douleur et sa tristesse à propos de la perte de son fils. Il n’a plus jamais été le même après la mort de Dean Jr. Il n’était qu’une coquille.”

Martin Jr. a suivi les traces de son père en tant que musicien et acteur, mais il a également été pilote. En 1987, il meurt dans un accident d’avion à 35 ans.

Dans un autre Tweet, Sinatra a réitéré son penchant pour la chanteuse “Baby It’s Cold Outside”. Aujourd’hui âgée de 82 ans, elle a écrit à propos de leur relation : “Je l’ai bien connu pendant pratiquement toute ma vie et je l’aimais beaucoup. Son anniversaire était la veille du mien, donc nous l’avons souvent célébré ensemble. Il faisait partie de la famille et il me manque plus que moi. peut dire. Il était – oncle Dean.