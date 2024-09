PhotoSC présente jusqu’au 21 septembre l’exposition ajouter|mélanger|plier par Nancy Richards FareseElle écrit :

Cette œuvre porte sur la mémoire et les histoires que nous nous racontons à nous-mêmes. Elle utilise des photographies brodées à la main et collées pour créer un mémoire visuel de mon enfance dans le Sud américain dans les années 60. Je m’intéresse à la manière dont le passé joue un rôle dans le présent et je me tourne vers l’art pour réexaminer les structures de ségrégation, l’identité féminine et la relation au lieu et à la maison de mon enfance. Je complexifie l’image pour insister sur un regard plus complet sur un passé compliqué, en comprenant que la mémoire et la photographie sont des versions imparfaites de la vérité.

Le titre ajouter|mélanger|plier vient d’une recette familiale de quatre-quarts, une riche métaphore de la façon dont le passé se mélange et se plie aux histoires que nous nous racontons. Poursuivant la métaphore, cette œuvre « passe au crible » l’héritage historique dont j’ai hérité, aidant à discerner ce à quoi m’accrocher et ce qu’il faut abandonner. L’œuvre est intentionnellement tactile et artisanale, indéniablement humaine, et repousse la nature numérique et éphémère de la façon dont nous enregistrons les histoires aujourd’hui. -Nancy Richards Farese

Nancy Richards Farese : ajouter|mélanger|replier

23 août – 21 septembre 2024

PhotoSC, Columbia, Caroline du Sud

www.nancyfarese.com