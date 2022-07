Nancy Pelosi vient d’arracher le cœur des républicains à l’avortement

Facebook



La présidente Nancy Pelosi a déclaré aux républicains de la Chambre des hommes se plaignant de l’avortement à la Chambre qu’elle en savait plus sur le fait d’avoir des bébés que le pape.

Vidéo:

Pelosi: “Nous n’allons pas négocier le droit d’une femme de choisir.” Aussi Pelosi: “Les républicains ont parfois dit sur le sol que Nancy Pelosi pense qu’elle en sait plus sur le fait d’avoir des bébés que le pape. Oui, je le sais, et je pense que n’importe quel pape serait d’accord.” pic.twitter.com/iS3VoWEndI –Aaron Rupar (@atrupar) 14 juillet 2022

La présidente Pelosi a déclaré : « Nous n’allons pas négocier le droit d’une femme de choisir. Qu’allez-vous négocier ? Si une femme peut avoir une contraception? Est-ce une cause de négociation? Si les gens peuvent avoir le contrôle des naissances? Un peu ici. Un peu là. Oui ou non? Écoute, tu es dans ma timonerie maintenant parce que j’ai eu cinq enfants en six ans et une semaine. Dieu nous a bénis avec cela, et les républicains ont déclaré à la Chambre que Nancy Pelosi pense qu’elle en sait plus sur le fait d’avoir des bébés que le pape. Oui, je le sais, et je pense que d’autres papes seraient d’accord… C’est de cela que nous parlons. Respectez la liberté de la santé reproductive.

La présidente Pelosi a déchiré le cœur de l’argument républicain selon lequel a). les hommes savent mieux quand il s’agit de santé reproductive, et b). le renversement de Roe est une question de liberté.

Les républicains du Sénat ont bloqué jeudi une législation qui aurait interdit aux États de poursuivre les femmes qui recherchent des services d’avortement en dehors de l’État.

Nancy Pelosi et toutes les autres femmes en savent plus que les hommes ne peuvent comprendre sur le fait d’avoir des bébés.

Les hommes blancs ont vu leur pouvoir et leur position diminuer dans la société américaine, et leur réponse a été de retirer des droits à la majorité de la population.

La question de l’avortement concerne la minorité qui affirme son pouvoir et son contrôle sur la majorité. Il est antidémocratique et anti-américain et doit être arrêté.