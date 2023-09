La présidente émérite de la Chambre, Nancy Pelosi, a riposté à l’ancien président Donald Trump après l’avoir blâmé pour l’émeute du 6 janvier au Capitole américain.

Lors d’une apparition sur MNSBC Le spectacle du dimanchel’animateur Jonathan Capehart a demandé sa réponse aux récents commentaires de Trump dans une interview avec NBC’s Rencontrer la presse.

Les partisans de l’ancien président ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier 2021, dans le but d’empêcher la certification de la victoire du président Joe Biden après des semaines pendant lesquelles Trump avait prétendu à tort que les élections de 2020 lui avaient été volées. Cinq personnes sont mortes, dont un policier du Capitole, et de nombreuses personnes ont été blessées dans la mêlée. Deux autres agents des forces de l’ordre se sont ensuite suicidés.

Le rapport final du comité de la Chambre des représentants du 6 janvier a déclaré que Trump s’était engagé dans une « conspiration en plusieurs parties » pour annuler les résultats légaux des élections de 2020 et n’avait pas agi pour empêcher ses partisans d’attaquer le Capitole. Trump a toujours nié tout acte répréhensible.

Dans une interview avec Rencontrer la presseSelon la nouvelle modératrice Kristen Wekler diffusée dimanche, il a carrément imputé la responsabilité de la violence à Pelosi.

« Elle est responsable du 6 janvier[…]Nancy Pelosi est responsable », a déclaré Trump, ajoutant que Pelosi était « responsable de la sécurité ».

Pelosi a riposté, affirmant que Trump faisait des projections.

« L’ancien occupant de la Maison Blanche a toujours pensé à la projection », a déclaré Pelosi dimanche à Capeheart.

« Il sait qu’il en est responsable, alors il le projette sur les autres. Son incitation à une insurrection, une attaque contre notre Constitution le jour où nous étions censés approuver – eh bien et nous l’avons fait – le travail du Collège électoral.[…]L’assaut contre le Capitole, l’assaut contre la Constitution, l’assaut contre notre démocratie. Honte à lui. Mais il projette toujours. »

Trump « avait l’habitude de dire : ‘Eh bien, elle a refusé mes troupes' », a déclaré Pelosi. « Non, nous l’avons supplié.

« [Senate Majority Leader] Chuck Schumer et moi l’avons supplié d’envoyer des troupes encore et encore, son secrétaire à l’armée, [Ryan D] McCarthy[…]et je pense, [the] Le secrétaire à la Défense vient de dire : « oh, il y a trop d’obstacles. C’est bureaucratique, c’est ça, on ne peut pas le faire. Ils connaissent leur exposition donc ils projettent. »

Trump, candidat à la reconquête de la Maison Blanche, fait face à 91 chefs d’accusation dans le cadre de quatre actes d’accusation fédéraux et étatiques dans des affaires liées à ses efforts pour renverser les élections de 2020, à sa manipulation de documents classifiés et à son rôle dans des paiements présumés d’argent secret pour cacher des allégations. il avait des relations extraconjugales. Il a nié toutes les accusations portées contre lui.

Il a également déclaré à Welker qu’il ne craignait pas d’aller en prison.

« Je n’y pense même pas », a déclaré Trump. « Je suis construit un peu différemment, je suppose, parce que des gens sont venus me voir et m’ont dit : ‘Comment faites-vous, monsieur ? Comment faites-vous ?’ Je n’y pense même pas. »

Semaine d’actualités a contacté Pelosi et la campagne Trump pour de plus amples commentaires par courrier électronique.