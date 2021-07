Nancy Pelosi rejette Jim Jordan et Jim Banks pour le comité restreint de la Chambre lors de l’invasion du Capitole le 6 janvier

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., a rejeté mercredi deux choix républicains pour rejoindre le comité restreint enquêtant sur l’invasion meurtrière du Capitole le 6 janvier par une foule de partisans de l’ancien président Donald Trump.

Pelosi dans un déclaration a déclaré qu’elle devait rejeter les représentants du GOP, Jim Jordan de l’Ohio et Jim Banks de l’Indiana, « dans le respect de l’intégrité de l’enquête » et « avec insistance sur la vérité et avec préoccupation au sujet des déclarations faites et des mesures prises par ces membres. «

Jordan et Banks étaient deux des cinq législateurs républicains choisis pour le comité par le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, R-Calif.

La déclaration de Pelosi indique qu’elle a dit à McCarthy qu’elle nommerait les trois autres républicains et « lui a demandé de recommander deux autres membres » pour remplacer Jordan et Banks.

Lorsqu’on lui a demandé au Capitole pourquoi elle avait rejeté les deux républicains, Pelosi a déclaré à NBC News, « le 6 janvier ».

McCarthy avait choisi Banks pour être le meilleur républicain du panel de 13 membres

Les autres choix de McCarthy comprenaient les représentants Rodney Davis de l’Illinois, Kelley Armstrong du Dakota du Nord et l’étudiant de première année du Texas Troy Nehls.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.