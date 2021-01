Nancy Pelosi a été réélue président de la Chambre dimanche au milieu d’un retour tumultueux pour le Congrès, les démocrates détenant la majorité la plus mince en 20 ans après les élections de novembre.

Pelosi a déclaré que la priorité absolue était de vaincre le coronavirus. Et «nous le vaincrons», a-t-elle déclaré à la Chambre.

Le 117e Congrès se réunit à un moment chargé de la politique américaine avec les législateurs en désaccord sur une foule de questions, y compris les résultats de l’élection présidentielle.

Une douzaine de sénateurs républicains, dirigés par les sénateurs Josh Hawley et Ted Cruz, et un certain nombre de républicains à la Chambre prévoient de s’opposer aux résultats des élections lorsque le Congrès se réunira mercredi pour comptabiliser la victoire du président élu Joe Biden au collège électoral sur Donald Trump.

Le vice-président Mike Pence, qui préside la session et déclare vainqueur, fait face à une pression croissante des alliés de Trump sur son rôle cérémoniel.

Le chef de cabinet de Pence, Marc Short, a déclaré samedi dans un communiqué que Pence « salue les efforts des membres de la Chambre et du Sénat pour utiliser le pouvoir dont ils disposent en vertu de la loi pour soulever des objections. »

Les responsables électoraux de tout le pays ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de fraude.

La pandémie continue de déchirer les États-Unis

Les deux chambres du Congrès ont été tenues de se réunir par la loi et ont imposé des protocoles COVID-19 stricts au milieu de la pandémie.

Les coups de coude ont remplacé les poignées de main lorsque les sénateurs ont prêté serment. Moins de membres de la famille que d’habitude ont rejoint les législateurs au Capitole. Les masques sont obligatoires dans la chambre de la maison.

Une section de sièges fermée spéciale a été conçue pour les législateurs en quarantaine COVID-19, mais testée négative pour le virus.

Le pays a récemment confirmé près de 300000 infections quotidiennes à coronavirus.

Le second tour du Sénat aura lieu mardi

La réunion intervient également avant deux importants tours du Sénat mardi qui détermineront quel parti a la majorité à la Chambre haute.

Les sénateurs républicains David Perdue et Kelly Loeffler font face aux défis des candidats démocrates Jon Ossoff et Raphael Warnock.

Biden et Trump feront campagne en Géorgie lundi lors de l’élection à enjeux élevés. Les démocrates doivent gagner les deux sièges pour prendre le contrôle du Sénat.