Nancy Pelosi quitte son poste de leader démocrate à la Chambre – Hollywood Life

Crédit d’image : JIM LO SCALZO/EPA-EFE/Shutterstock

Locataire de maison Nancy Pelosi a annoncé qu’elle quitterait ses fonctions de chef du parti démocrate dans un discours prononcé à la Chambre des représentants le jeudi 17 novembre. Pelosi, membre du Congrès depuis 1987, a annoncé qu’elle ne serait pas la chef de la minorité à la Chambre en le prochain Congrès. « Je ne chercherai pas à être réélu à la direction démocrate lors du prochain Congrès. Pour moi, l’heure est venue pour une nouvelle génération de diriger le caucus démocrate », a-t-elle déclaré.

Suite Nancy Pelosi

BREAKING: La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi: “Je ne chercherai pas à être réélue à la direction démocrate lors du prochain Congrès. Pour moi, l’heure est venue pour une nouvelle génération de diriger le caucus démocrate.” PLUS : https://t.co/7LVb2Jgg2p pic.twitter.com/XwuW8VbnIB – ABC Nouvelles (@ABC) 17 novembre 2022

Pelosi a parlé de l’importance du rôle que jouent les législateurs pour l’avenir. “Les bébés nés aujourd’hui vivront dans le siècle prochain, et nos décisions détermineront leur avenir pour les générations à venir. Bien que nous ayons nos désaccords sur la politique, nous devons rester pleinement attachés à notre mission fondamentale commune : rester fidèles à nos idéaux démocratiques les plus précieux, chérir l’étincelle de la divinité en chacun de nous et toujours mettre notre pays en premier, ” dit-elle.

Un certain nombre de démocrates différents sont en lice pour prendre la tête du House Democratic Caucus. Il a été signalé que le représentant de la Californie Adam Schiff était en pourparlers pour se faire élire selon Le Washington Post. Les autres candidats envisagés comprenaient les représentants. Steny H. Moyer (MARYLAND), James E.Clyburn (SC), et Hakeem Jeffries (NEW YORK).

