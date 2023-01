Nancy Pelosi quitte ses fonctions de présidente de la Chambre des États-Unis et peu de gens la manqueront

L’homme de 82 ans quittera ses fonctions profondément impopulaire de tous les côtés

Le 118e Congrès des États-Unis sera inauguré le 3 janvier 2023, inaugurant un certain nombre de changements, notamment le contrôle républicain de la Chambre des représentants et un retournement concomitant du bureau du président. Cela signifie que la chef de longue date du Parti démocrate, Nancy Pelosi, devra abandonner son marteau et le remettre, très probablement au chef républicain Kevin McCarthy.

Il s’agit du deuxième mandat de Pelosi en tant que conférencière, car elle a servi la première fois de 2007 à 2011 et est entrée dans l’histoire pendant cette période en étant la première – et jusqu’à présent la seule – femme à détenir ce titre. En effet, le bilan de Pelosi en tant que troisième plus haut fonctionnaire constitutionnel aux États-Unis est historique – mais peut-être pour certaines raisons qui ne sont pas si savoureuses.

D’une part, le démocrate californien est un auto-revendeur notoire. Par exemple, Pelosi était l’un des membres les plus en vue du Congrès impliqué dans une enquête de corruption de cinq mois menée par Business Insider. Elle aurait des participations importantes dans des sociétés telles que Tesla, Disney, Alphabet (la société mère de Google) et Meta (la société mère de Facebook), qu’elle est directement chargée de réglementer en tant que membre du Congrès.

Et il ne devrait pas non plus être surprenant qu’elle se soit prononcée à plusieurs reprises contre l’interdiction aux membres du Congrès de négocier des actions et d’autres actifs financiers, même si elle a fait volte-face lorsque la pression publique s’est intensifiée. « Nous sommes une économie de marché libre. Ils (membres du Congrès) devraient pouvoir participer à ce (commerce) », a-t-elle déclaré aux journalistes en décembre 2021.

Il y a en fait un argument à faire valoir selon lequel les membres du Congrès devraient effectivement pouvoir s’engager dans de tels investissements. Après tout, ils doivent payer deux ensembles de frais de logement dans leur district et dans la région notoirement chère de Washington, DC. Ils doivent également payer tous leurs propres frais de déplacement vers et depuis leur district. Et ils doivent faire tout cela, en plus d’avoir probablement une famille, avec un salaire de 174 000 $. Ce n’est pas si glamour quand on y pense.

Mais si nous regardons la valeur nette de Pelosi de 114 662 521 $, selon les données de 2018 d’OpenSecrets, nous pouvons voir que cet argument ne s’applique guère. En fait, si vous regardez le tableau de sa richesse individuelle au fil des ans, vous remarquerez que sa richesse a augmenté de façon exponentielle avec sa position de conférencière. C’est comme si son pouvoir au Congrès se traduisait directement par sa propre accumulation de richesse personnelle – ce qui, je pense que nous pouvons tous en convenir, serait la définition de la corruption.

En plus d’être gourmand, l’orateur sortant est un fervent faucon de guerre. Elle a dit une fois aux journalistes à Damas en 2007, pendant la présidence de George W. Bush, que « Il n’y a pas de division sur la politique entre nous et le président Bush, que ce soit sur Israël, la Palestine ou la Syrie.« Pour quiconque est familier avec le plan génocidaire de Bush au Moyen-Orient, cela revient essentiellement à dire : “Oui, nous sommes complètement d’accord avec Satan sur tout.”

Elle a également contribué à aider les administrations présidentielles à échapper aux organisations multilatérales et au droit international. Dans une lettre au président (de nouveau Bush) sur la question de la Palestine, elle a déclaré que le Congrès est « craignant que certaines nations ou certains groupes, s’ils jouaient un rôle significatif dans le suivi des progrès réalisés sur le terrain, ne fassent que réduire les chances d’avancer sur une voie réaliste vers la paix.« Selon elle et ses collègues, “Les États-Unis ont développé un niveau de crédibilité et de confiance avec toutes les parties de la région qu’aucun autre pays ne partage.”

Même son voyage d’août à Taïwan, au milieu des protestations de Pékin selon lesquelles une telle chose pourrait effilocher les tensions dans les relations très importantes entre les États-Unis et la Chine, était au mieux dangereusement imprudent et au pire courtisait délibérément la guerre. Cela aurait facilement pu dégénérer en combat ouvert entre les plus grandes puissances militaires du monde, une éventualité qui est devenue beaucoup plus probable à la suite de sa visite dans tous les cas.

Compte tenu de tout ce qui vient d’être présenté ici (et il ne fait aucun doute que d’autres pourraient être mentionnés), il n’est pas surprenant que Pelosi quitte son rôle de conférencière sous un jour négatif. Selon YouGov au moment de la rédaction, sa cote de popularité se situe à un maigre 40,1% – ce qui est en fait inférieur à la cote d’approbation historiquement basse du président Joe Biden de 43,1%, selon le suivi des sondages d’opinion FiveThirtyEight.

Pour mettre en perspective à quel point Pelosi est impopulaire, selon Public Policy Polling, une proportion plus élevée d’Américains pensent que JFK a été tué par un complot (51%) et que Bush a intentionnellement induit le public en erreur sur les ADM irakiennes (44%) que comme Pelosi, avec juste un peu moins (37%) pensant que le réchauffement climatique est un canular. Pour le bien de notre pays, il faut espérer que la femme de 82 ans se retirera de la vie politique après la fin de son mandat de présidente. Mais malheureusement, comme c’est toujours le cas avec Pelosi, sa carrière pourrait bien dépasser son accueil et s’éterniser.