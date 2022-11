Nancy Pelosi quitte le leadership démocrate de la Chambre

L’annonce de Mme Pelosi a marqué la fin d’une course à la direction historique pour une femme qui avait appris les moindres détails de la politique de sa famille à Baltimore, où son père était membre du Congrès et plus tard maire. Elle s’est fait connaître en Californie en tant que chef de l’État partie; à 47 ans, après avoir été mère au foyer de cinq enfants, a remporté l’élection à la Chambre de San Francisco; et est finalement devenu la force déterminée à la tête des démocrates de la Chambre.

Avec elle dans un rôle de leadership, les démocrates ont défié le président George W. Bush sur la guerre en Irak et son plan de privatisation de la sécurité sociale, et ont obtenu l’approbation de la loi sur les soins abordables du président Barack Obama, sa plus grande réussite législative, en 2010. Elle a aidé à diriger la nation. travers une grave crise économique en 2008, et cette année a terminé son mandat de leadership en adoptant une législation sur le changement climatique qui crée un héritage.

Son mandat n’a pas été sans difficultés. Elle a perdu son marteau la première fois lors des élections de mi-mandat de 2010, lorsque de graves pertes ont coûté à son parti la majorité à la Chambre, et certains démocrates l’ont exhortée à se retirer ; elle a couru pour le chef de toute façon, et a gagné. Lorsqu’elle est revenue à la présidence en 2018, elle s’est parfois heurtée à un groupe nouvellement élu de femmes progressistes de couleur qui s’irritaient sous sa direction et suggéraient que son heure était venue et repartie.

Au cours de ses nombreuses années au sommet de son parti, Mme Pelosi, la femme la plus puissante de la politique américaine, est devenue la cible préférée des républicains, qui l’ont diabolisée et déshumanisée en des termes de plus en plus laids. Lors de ses remarques jeudi dans la chambre de la Chambre, il n’y avait de place debout que du côté démocrate, mais seuls quelques républicains étaient présents pour l’écouter.

Le représentant Steve Scalise de la Louisiane, le républicain n ° 2, était présent avec certains membres du GOP nouvellement élus. Le représentant Kevin McCarthy de Californie, qui cherche à lui succéder en tant que conférencier, l’a sauté, tandis que d’autres législateurs du GOP en ont profité pour se réjouir publiquement que leurs efforts pour “Fire Pelosi” avaient réussi.

Dans son discours, Mme Pelosi a raconté l’arc de sa carrière – «de femme au foyer à présidente de la Chambre», a-t-elle déclaré – ainsi que ses principales réalisations législatives. Elle a également abordé la fragilité de la démocratie nationale en rappelant l’attaque du 6 janvier 2021 au Capitole, menée par une foule en colère qui a rejeté les résultats des élections de 2020 et la perte du président Donald J. Trump. Mais, a-t-elle ajouté, les électeurs “se sont tenus dans la brèche et ont repoussé l’assaut contre la démocratie” la semaine dernière en rejetant les candidats qui continuaient de jeter le doute sur les élections de 2020.

Dans une déclaration publiée après le discours de Mme Pelosi, le président Biden a déclaré que l’histoire se souviendrait d’elle comme “l’oratrice la plus importante de la Chambre des représentants de notre histoire”.