Nancy Pelosi quitte la direction démocrate de la Chambre. Son successeur aura des défis à relever.

La présidente Nancy Pelosi, une dirigeante démocrate de longue date connue pour avoir tenu tête à l’ancien président Donald Trump et avoir conduit son parti à travers des victoires politiques majeures comme la loi sur les soins abordables, se retire de son rôle de chef des démocrates de la Chambre.

Pelosi a annoncé sa décision jeudi après que les républicains ont officiellement repris le contrôle de la Chambre plus tôt cette semaine. Cela survient également après que son mari, Paul Pelosi, a été brutalement attaqué avec un marteau plus tôt cette année par un agresseur qui chercherait elle-même l’oratrice.

“Avec une grande confiance dans notre caucus, je ne chercherai pas à être réélu à la direction démocrate lors du prochain Congrès”, a déclaré Pelosi dans des remarques annonçant cette décision. “Pour moi, l’heure est venue pour une nouvelle génération de diriger le caucus démocrate que je respecte tant.”

La décision de Pelosi, bien que quelque peu anticipée, marque toujours un changement sismique pour le caucus.

Lorsque le parti a reconquis la Chambre en 2018, Pelosi a déclaré qu’elle ne resterait pas dans le rôle de leader démocrate pendant plus de quatre ans. À l’époque, elle avait promis d’être une chef de pont, ouvrant la voie à une nouvelle génération de talents. Ces derniers jours, il n’était pas clair si elle maintiendrait cette position étant donné les performances plus fortes que prévu des démocrates à mi-mandat et les appels de certains membres pour qu’elle conserve son rôle.

Ses chaussures, en fin de compte, seront extrêmement difficiles à remplir. Pelosi dirige son caucus depuis 2007, lorsqu’elle a été la première femme élue à la présidence. Depuis lors, elle est devenue une présence démesurée, synonyme de sa réticence à céder aux menaces républicaines sur des questions telles que les fermetures gouvernementales, et de son efficacité à guider un caucus agité à travers des réalisations législatives importantes, notamment la loi sur la réduction de l’inflation. Les républicains, à leur tour, l’ont vilipendée tout au long de son mandat de première démocrate, faisant de Pelosi l’une de leurs cibles politiques préférées.

Suite à sa décision de quitter ce rôle, la question est de savoir qui remplacera Pelosi, comment ils pourront unir un groupe de démocrates encore divisé à la Chambre et s’ils peuvent fournir la même formidable opposition au GOP.

Qui la remplacera ?

Le prochain leader pourrait bien être le représentant Hakeem Jeffries (D-NY), qui est depuis longtemps le favori selon la rumeur pour le rôle et est le successeur trié sur le volet de Pelosi, selon Puck News. Jeffries, un législateur de New York qui vient d’être élu pour son sixième mandat, a contacté ses collègues démocrates au sujet de son intérêt pour le poste et de la consolidation de son soutien. Actuellement, il est le cinquième démocrate à la tête du House Democratic Caucus, et est peut-être mieux connu pour avoir servi de manager lors du premier procès de destitution de Trump.

Jeffries serait le premier chef du parti noir à la Chambre et serait confronté au défi de naviguer dans un vaste caucus, y compris des membres progressistes avec lesquels il s’est affronté dans le passé. Ancien avocat d’entreprise, Jeffries a fait face à la méfiance de certains progressistes pour son soutien des intérêts commerciaux, ainsi que pour son soutien à un comité d’action politique visant à vaincre les challengers progressistes.

Jeffries, avec les représentants Katherine Clark (D-MA) et Pete Aguilar (D-CA), composent un jeune trio de législateurs qui pourraient assumer les rôles de leadership actuellement occupés par Pelosi, chef de la majorité à la Chambre Steny Hoyer (D-MD) , et House Majority Whip Jim Clyburn (D-SC).

Les plus jeunes membres de la Chambre, comme Jefferies, 52 ans, attendent depuis des années des changements au sommet afin de permettre à une nouvelle génération de législateurs d’occuper ces postes. Étant donné l’absence de limite de mandat des démocrates pour les postes de direction, la retraite de Pelosi marque leur meilleure chance – et peut-être la seule chance pour les années à venir – de progresser.

Quelle est la prochaine étape pour Pelosi elle-même?

Pelosi quitte son poste de leader, mais elle restera en tant que représentante de la Chambre, offrant des conseils à la fois à ses propres membres et au président Joe Biden. En tant que conférencière émérite, Pelosi aidera à guider la transition vers son successeur et aidera les démocrates à naviguer dans leurs rôles dans la minorité contre les républicains de la Chambre et probablement le président Kevin McCarthy. Historiquement, le manque de pipeline pour les démocrates ambitieux a suscité de la frustration, et la décision de Pelosi lui permet désormais de transmettre ses connaissances et sa stratégie tout en permettant à de nouveaux dirigeants de prendre la barre.

Les divisions au sein du parti pourront-elles être contenues ?

L’un des défis du leadership est d’unir un vaste caucus démocrate qui comprend à la fois des progressistes convaincus comme le Squad et des membres plus modérés comme le représentant Josh Gottheimer, l’un des chefs du caucus bipartite des résolveurs de problèmes.

Bien que les démocrates aient eu leur juste part de différences, Pelosi a réussi à renforcer la confiance et l’influence entre les différentes factions du caucus et à garder les gens unis lors de votes difficiles.

Le bilan et l’expérience de Pelosi lui ont permis d’établir ces liens : comme Ella Nilsen l’a expliqué pour Vox, elle a été l’un des premiers membres du caucus progressiste et l’un des législateurs les plus virulents contre la guerre en Irak. Cette histoire, combinée à la politique plus à gauche des nouveaux progressistes, l’a aidée à trouver un terrain d’entente : parmi les démocrates, elle n’était considérée ni trop radicale ni trop conservatrice. Lors de concours passés pour la présidence, elle a été décrite par des progressistes comme la représentante Alexandria Ocasio-Cortez comme l’option la plus progressiste du dossier.

Toujours pragmatique, Pelosi a également distribué des affectations de comité et un soutien à la collecte de fonds afin de parler des intérêts et des préoccupations de divers législateurs. Elle a également tenu bon face à la pression des deux ailes des démocrates, les aidant à concrétiser les priorités clés. En 2020, par exemple, Pelosi a aidé à conclure un accord d’aide Covid-19 après que les modérés ont signé un compromis et en ont fait l’un de leurs principaux problèmes.

Au cours des deux dernières années, Pelosi a gardé son caucus uni pour faire avancer le plan de sauvetage américain, l’IRA et le projet de loi sur les infrastructures, le dernier dont une poignée de progressistes a voté contre. Auparavant, elle avait aidé à obtenir des votes pour la loi sur les soins abordables en 2010, un autre effort qui impliquait de longues négociations avec différents législateurs visant à se concentrer sur leurs intérêts politiques.

Son successeur devra faire de même pour présenter un front uni contre les républicains et faire avancer les politiques démocrates s’ils se retrouvent dans la majorité.

Le nouveau chef repoussera-t-il efficacement les républicains ?

Pelosi s’est imposée comme n’ayant pas peur d’appeler les républicains, y compris pendant la présidence Trump lorsqu’elle était l’un de ses principaux antagonistes. Au cours de son administration, Pelosi a notamment travaillé pour mettre sur ses épaules la responsabilité de l’une des plus longues fermetures gouvernementales de l’histoire américaine, et a dirigé la Chambre à travers deux procès en destitution confrontant l’ancien président sur son abus de pouvoir lié à la fois à la politique étrangère et à la crise de janvier. 6, 2021, insurrection.

Cette année, elle a été championne du comité du 6 janvier, avec une vidéo du panel soulignant son rôle dans la critique de Trump et la tentative d’appeler le renfort de la Garde nationale des États environnants.

Les critiques franches de Pelosi à l’égard du GOP et l’importance de sa position ont fait d’elle une cible privilégiée des attaques politiques républicaines. Pendant des années, les républicains ont cherché à vilipender Pelosi dans des publicités de campagne et une rhétorique qui l’ont traitée comme l’une de leurs plus grandes adversaires à gauche. Elle a toujours embrassé ce rôle, encourageant les membres à l’utiliser comme repoussoir et à souligner leur opposition à elle pour gagner sa réélection si nécessaire.

Récemment, les attaques ont pris une tournure plus sinistre, inspirant apparemment l’agression de son mari et soulignant le lien entre la rhétorique républicaine et la violence politique. “Nous sommes tous reconnaissants pour toutes les prières et tous les vœux que [Paul] poursuit son rétablissement », a déclaré Pelosi dans ses remarques.

Le nouveau chef devra démontrer qu’il est capable de tenir tête au GOP, qui devrait organiser une série d’enquêtes agressives et chaotiques contre l’administration Biden au cours des deux prochaines années. Cela inclura probablement une opposition franche à ces enquêtes et une focalisation sur la critique des efforts de mauvaise foi pour enquêter et même destituer les responsables de l’administration.