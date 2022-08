Nancy Pelosi qualifie la Chine de “l’une des sociétés les plus libres”, la vidéo du glissement de la langue devient virale

La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a récemment qualifié la Chine de “l’une des sociétés les plus libres au monde”, en haussant les sourcils. Pelosi a fait ces commentaires dans l’émission Today de NBC une semaine après son retour de son voyage à Taiwan. Puisqu’elle parlait de Taïwan, cela pourrait être une gaffe où elle confondait la Chine et Taïwan. Elle a également apporté son soutien à la politique d’une seule Chine. Qualifiant la « Chine » de l’une des sociétés les plus libres au monde, elle a ajouté : « Ne me le prenez pas. Ça vient de Freedom House.

Peu de temps après, Drew Hammill, chef de cabinet adjoint de Pelosi, s’est adressé à Twitter pour clarifier : « Le Président fait référence à Taiwan. Le record du président de s’exprimer contre le Parti communiste chinois pendant 35 ans au Congrès est inégalé.

Le Président fait référence à Taïwan. Le record du Président de s’exprimer contre le Parti communiste chinois pendant 35 ans au Congrès est inégalé. https://t.co/acLlwEaQbU – Drew Hammill (@Drew_Hammill) 9 août 2022

Selon un rapport de Skynews, Freedom House classe la Chine au 17e rang sur sa liste de 210 pays et territoires en termes de score total sur les droits politiques et les libertés civiles. Taïwan, sur cette liste, arrive à la 18e place à partir du sommet.

Nancy Pelosi : “La Chine est l’une des sociétés les plus libres au monde.” Euh, quoi?pic.twitter.com/c06IHOhTSH — LLadany (@lladany) 9 août 2022

Freedom House, une organisation à but non lucratif basée à DC, classe la Chine comme ayant un «régime autoritaire» sur son site Web. Il dit aussi que le régime est devenu “de plus en plus répressif ces dernières années”. Il dénonce le Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir et son dirigeant Xi Jinping.

La visite de Pelosi à Taïwan a déclenché un drame à haute tension entre les États-Unis et la Chine. Pékin avait averti que Washington paierait le prix si Pelosi se rendait à Taïwan. Cependant, elle a déclaré que son voyage n’était “en aucun cas” en contradiction avec la politique officielle des États-Unis, qui reconnaît “une seule Chine” et n’a pas officiellement reconnu Taïwan en tant qu’État indépendant.

Pelosi, qui est devenu le plus haut responsable américain à se rendre à Taïwan en 25 ans, est arrivé par l’avion de l’US Air Force et a été reçu sur le tarmac de l’aéroport de Taipei par le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu.

Pékin proteste régulièrement contre toute visite de dignitaires étrangers à Taïwan, qui prétend être la sienne et insiste fermement sur le fait que tous les pays suivent la politique d’une seule Chine reconnaissant que la province séparatiste fait partie de son continent.

