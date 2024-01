Nancy Pelosi n’aide vraiment pas.

C’est Citation tout à fait normale du jourun article mettant en lumière une déclaration tirée de l’actualité qui illustre à quel point extrêmement normal tout est devenu.

“Appeler à un cessez-le-feu est le message de M. Poutine … Je pense que certains de ces manifestants sont spontanés, organiques et sincères. Certains, je pense, sont liés à la Russie… et je veux demander au FBI d’enquêter là-dessus. »

—Nancy Pelosi sur CNN État de l’Unionparlant des militants américains qui protestent contre la guerre israélienne à Gaza

Une chose chez les Démocrates qui ne prête pas vraiment à débat est qu’ils soutiennent un cessez-le-feu à Gaza. Quelque part entre trois quarts et quatre cinquièmes des électeurs démocrates le disent dans les sondages, une position qui est en contradiction avec l’approche de l’administration Biden. La désapprobation de la stratégie du président avec Israël est particulièrement forte parmi jeunes électeurs, Électeurs noirset électeurs latinos.

Une autre chose à propos des démocrates ? Ils se dirigent vers un cycle électoral en se sentant nerveux. Les chiffres de Joe Biden sont dangereusement faibles avec des groupes qui, dans le passé, avaient tendance à être des Démocrates fidèles et essentiels à leur succès. Ces groupes sont également très sollicités jeunes électeurs, Électeurs noirset électeurs latinos.

C’est avec ces deux réalités pressantes à l’esprit que la présidente émérite Nancy Pelosi, soi-disant en semi-retraite et l’une des dirigeantes de son parti, s’est adressée dimanche à CNN pour proposer une nouvelle approche : pourquoi ne pas confier au Bureau fédéral d’enquête les militants favorables au cessez-le-feu ? Si le noyau dur des Démocrates n’était pas enthousiasmé par Biden auparavant, le harcèlement de la part d’une force de police fédérale les fera sûrement revenir !

Où lui est venue cette idée géniale ? Eh bien, peut-être d’un collègue démocrate pour lequel elle a probablement voté en 1964, alors qu’elle avait la vingtaine, il y a 60 ans. Cette année-là, le président Lyndon B. Johnson agents du FBI dépêchés à la Convention nationale démocrate pour mener une opération d’espionnage contre des membres de son propre parti. Pour faire bonne mesure, il a également lancé la CIA contre des groupes de protestation en 1967, dont beaucoup étaient également des démocrates, des défenseurs des droits civiques et des militants anti-guerre, c’est-à-dire des jeunes de couleur. (Juste pour boucler la boucle sur la façon dont tout cela s’est passé, l’élection présidentielle de 1968 a été remportée par le républicain Richard Nixon.)

Pour être clair, elle a seulement préconisé une enquête sur financement les liens entre les manifestants et Poutine – si c’est mieux d’une manière ou d’une autre. Et elle clarifié plus tard qu’elle soutient le droit à une « manifestation pacifique », mais qu’elle est « parfaitement consciente de la manière dont les adversaires étrangers s’immiscent dans la politique américaine pour semer la division et influencer nos élections ».

Mais son timing était absolument terrible.

Au même moment où elle écartait allègrement les inquiétudes d’une large partie des électeurs démocrates, l’équipe de campagne de Biden a annoncé un achat de publicité record, via son super PAC Future Forward, pour les séduire – plus précisément, 250 millions de dollars dans les prochaines dépenses publicitaires numériques et télévisées, ciblant en particulier « les électeurs plus jeunes, les électeurs hispaniques et les électeurs noirs », selon le New York Times. Essentiellement, ils dépensent un quart de milliard de dollars pour tenter de compenser le mépris qui pourrait facilement être interprété à partir du propre commentaire de Pelosi. (Ainsi, tandis que les jeunes électeurs et militants noirs et latinos sont secoués par des agents infiltrés d’une part, ils auront accès à des publicités Instagram douces leur rappelant que Joe Biden est leur ami à Washington. Est-ce que cela s’équilibre ?)

Et les relations entre démocrates et Noirs américains, en particulier, sont de plus en plus tendues. Le représentant Jim Clyburn a sonné l’alarme à NBC en disant qu’il incapable d’atteindre les électeurs noirs comme il le faisait autrefois, tandis que les chefs religieux noirs se font de plus en plus entendre dans leurs propos. propre campagne pour un cessez-le-feu. Mais Pelosi plaide essentiellement pour plus de bâton et moins de carotte. Envoyez les fédéraux !

Il existe des solutions moins coûteuses et plus simples à ce problème. Elles impliquent de se soumettre à la volonté démocratique de la base électorale démocrate. Mais les octogénaires à la tête du parti ne semblent pas être intéressé.