Nancy Pelosi “le cœur brisé et traumatisée” par l’attaque mettant sa vie en danger contre son mari | Nouvelles américaines

La conférencière américaine Nancy Pelosi a déclaré qu’elle et sa famille avaient “le cœur brisé et traumatisé” après qu’un “homme violent” a fait irruption dans sa maison de San Francisco et a attaqué son mari.

Paul Pelosi, 82 ans, est se remettre d’une fracture du crâne après avoir été frappé avec un marteau par un intrus vendredi.

La démocrate a rompu son silence sur l’attaque avec une déclaration dimanche, affirmant que l’état de son mari “continue de s’améliorer”.

Elle a déclaré: « Malheureusement, un homme violent est entré par effraction dans notre maison familiale hier matin, a exigé de me confronter et a brutalement attaqué mon mari Paul.

“Nos enfants, nos petits-enfants et moi avons le cœur brisé et traumatisé par l’attaque potentiellement mortelle contre notre Pop. Nous sommes reconnaissants pour la réponse rapide des forces de l’ordre et des services d’urgence et pour les soins médicaux vitaux qu’il reçoit.”

L’intrus – David DePape – est entré par effraction dans la maison du couple à San Francisco vers 2h30 du matin, apparemment à la recherche de l’orateur de la maison américaine.

La police a déclaré que des policiers avaient été appelés à la maison pour un “contrôle de bien-être” et étaient arrivés pour trouver les deux hommes tenant le marteau.

Ils ont déclaré que le suspect avait ensuite retiré le marteau de M. Pelosi et l’avait utilisé pour “l’agresser violemment”, avant d’être attaqué par des agents.

À un moment donné, le suspect a cherché le chef démocrate en criant : “Où est Nancy ? Où est Nancy ?”

Le chef de la police de San Francisco, William Scott, a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi soir que l’attaque contre M. Pelosi à leur domicile de San Francisco était “intentionnelle”.

Il a dit: “Ce n’était pas un acte au hasard. C’était intentionnel. Et c’est mal.”

M. Scott a refusé de commenter davantage un motif possible de l’agression et a déclaré que l’enquête était en cours.

Image:

Paul Pelosi a été violemment agressé au domicile du couple à San Francisco par un intrus



Plus tôt, le président américain a fait écho aux commentaires du chef de la police, affirmant qu’il semblait que l’agression était destinée à l’orateur de la maison américaine.

Il n’a pas tardé à condamner l’attaque contre M. Pelosi, la qualifiant de “méprisable”, et a établi des parallèles entre l’attaque contre le mari du président de la Chambre et le Émeutes du Capitole des États-Unis.

S’exprimant lors d’un événement à Philadelphie vendredi soir, il a évoqué des informations selon lesquelles l’agresseur aurait répété le “même chant” entendu lors des émeutes du 6 janvier 2021.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:54

Biden condamne l’attaque contre le mari de Pelosi



“Le chant était:” Où est Nancy? “”, A déclaré M. Biden, le qualifiant de” méprisable “.

“Il y a trop de violence, de violence politique”, a ajouté le président, suggérant que le déni électoral et les affirmations selon lesquelles le COVID-19 était un “canular” avaient érodé le climat politique.

“Chaque personne de bonne conscience doit se dresser clairement et sans ambiguïté contre la violence dans notre politique, quelle que soit votre politique”, a-t-il déclaré.

DePape, 42 ans, a été accusé de tentative d’homicide, d’agression avec une arme mortelle, de maltraitance des personnes âgées, de cambriolage et de plusieurs autres accusations de crime.

Son motif n’a pas encore été précisé.

M. Pelosi a été transporté d’urgence à l’hôpital et a subi une intervention chirurgicale pour une fracture du crâne et de graves blessures au bras droit et aux mains, a déclaré un porte-parole.

On s’attend à ce qu’il se rétablisse complètement.