NANCY Pelosi a été accusé d’avoir empêché une enquête sur les origines de la théorie des fuites de laboratoire de Covid dans une « dissimulation de style soviétique » alors que les républicains de la Chambre demandent la déclassification des informations.

Les membres du GOP ont appelé à la transparence alors que le comité sénatorial du renseignement examine si le virus a été libéré de l’Institut de virologie de Wuhan.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a été accusée d’avoir bloqué une enquête examinant les origines de la pandémie de Covid-19 Crédit : Getty Images – Getty

Le chef de la minorité du GOP, Kevin McCarthy, a appelé à la déclassification de l’enquête Crédit : Getty Images – Getty

Le whip de la minorité de la Chambre, Steve Scalise, a déclaré que Pelosi faisait obstacle à une enquête.

Il a dit : Pelosi ne le fera pas. Lorsque nous serons majoritaires, nous le ferons et nous tiendrons la Chine responsable. Ils [The Democrats] couvrent la Chine en ce moment.

« C’est une dissimulation à la soviétique. Nous allons continuer à les appeler là-dessus. »

Le chef de la minorité parlementaire, Kevin McCarthy, a demandé que l’enquête soit déclassifiée.

Il a dit à Trey Goudy sur Fox : « Pensez à qui a dû payer pour cela. Trois millions huit cent mille personnes ont perdu la vie parce que la Chine a menti au monde.

« Six cent mille de ces 3,8 millions sont des Américains. Et pendant si longtemps, les médias sociaux nient notre capacité à en parler, même d’où cela vient de notre origine de Wuhan et d’autres.

« La première chose que nous devrions faire est de déclassifier le renseignement. Cela nous montrerait qu’il vient de Wuhan. »

L’Institut de virologie de Wuhan est au centre de la théorie des fuites de laboratoire Covid Crédit : AP

Le représentant McCarthy a vanté l’idée que le nombre de visas en provenance de Pékin devrait être limité.

Il a suggéré que les Jeux olympiques d’hiver de 2022 soient déplacés et a appelé Washington à suspendre le financement de l’Organisation mondiale de la santé.

Les législateurs républicains appellent depuis longtemps à la transparence alors que les experts du renseignement examinent les origines de la pandémie de Covid.

Les législateurs affirment qu’il existe « des preuves circonstancielles accablantes » que le bogue provient du laboratoire de Wuhan.

Jusqu’à présent, toutes les missions internationales d’enquête ont été « entravées par un manque de coopération de la République populaire de Chine », ajoute le rapport.

Le dossier a souligné que la Chine a une « histoire mouvementée » avec des infections causées par des fuites de laboratoires de recherche.

Des câbles diplomatiques de 2017 ont averti que le laboratoire de Wuhan « menait des recherches dangereuses sur les coronavirus et risquait le déclenchement accidentel d’une pandémie ».

Des câbles diplomatiques ont averti que le laboratoire menait des «recherches dangereuses» sur les coronavirus Crédit : AFP

D’autres théories résumées dans le rapport incluent comment les humains ont été infectés d’une manière ou d’une autre par le virus d’une chauve-souris en fer à cheval ou « avec une espèce intermédiaire telle que les pangolins ».

Anthony Fauci, le chef du coronavirus de Joe Biden, est sous le feu des critiques depuis que des courriels explosifs ont révélé que les États-Unis finançaient des recherches à mener au laboratoire.

L’Alliance EcoHealth a utilisé sa subvention des National Institutes of Health pour étudier les coronavirus chez les chauves-souris chinoises et a envoyé au laboratoire de Wuhan près de 600 000 $ sur une période de cinq ans, à partir de 2014.

Le sénateur du Kentucky Rand Paul a allégué que l’argent était utilisé pour « la recherche sur le gain de fonction ».

Le Dr Fauci a reçu un déluge de critiques après que des courriels ont révélé que les États-Unis avaient financé des recherches au laboratoire de Wuhan Crédit : AP

Fauci a nié que tout argent américain ait servi à la recherche sur le « gain de fonction » – une pratique qui consiste à prendre un virus qui peut infecter les humains et à le rendre plus transmissible ou pathogène.

Les messages ont également révélé que des experts en virus avertissaient Fauci que le coronavirus pourrait avoir été créé en laboratoire – une notion que le boffin a publiquement rejetée.

Fauci a même reçu un message du président d’une organisation à but non lucratif le remerciant d’avoir contesté publiquement la théorie des fuites de laboratoire.

Il n’était également « pas convaincu » que le virus soit d’origine naturelle.

En mai dernier, Fauci a déclaré à National Geographic qu’il n’y avait « aucune preuve scientifique » que Covid provenait d’un laboratoire.

Des experts américains du renseignement entreprennent actuellement un examen de la théorie des fuites de laboratoire et feront rapport à Biden dans les mois à venir.

Ils enquêteront pour savoir si le virus est passé d’un hôte animal à l’homme ou s’il a été accidentellement libéré d’un laboratoire de la ville chinoise.

Biden a appelé Pékin à être «transparent» alors que Washington accélère son enquête sur les origines de la pandémie Crédit : AP

L’idée est devenue de plus en plus courante – des mois après avoir été précédemment condamnée comme une conspiration marginale.

L’administration Biden a appelé la Chine à être transparente dans l’enquête – mais Pékin a exhorté les États-Unis à ouvrir ses laboratoires pour examen.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que Biden n’était pas intéressé par la recherche de l’origine scientifique « sérieuse ».

Il a déclaré : « La partie américaine prétend qu’elle veut que la Chine participe à une enquête complète et transparente fondée sur des preuves.

« Nous aimerions demander à la partie américaine de faire de même que la Chine et de coopérer immédiatement avec l’Organisation mondiale de la santé sur la recherche de traçage de l’origine de manière scientifique. »

L’ambassade de Chine à Washington a été encore plus cinglante, qualifiant l’enquête de « campagne de diffamation » et de partie d’une « théorie du complot ».

La Chine a toujours nié les allégations d’une possible fuite de laboratoire.