Nancy Pelosi a été réélue à la présidence de la Chambre des États-Unis, surmontant la division avec Alexandria Ocasio-Cortez et d’autres législateurs de gauche alors que les démocrates étaient obligés de se consolider derrière elle pour éviter de remettre le marteau à un républicain.

À un moment donné lors du vote de dimanche, le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy (R-Californie) a dirigé Pelosi (D-Californie) à 189-187, avec trois membres votant « présent » et deux en choisissant d’autres, donnant aux démocrates des moments nerveux. « Pouvez-vous s’il vous plaît m’expliquer comment ils auraient pu nous donner un orateur républicain? » un utilisateur Twitter a demandé.

Ocasio-Cortez (D-New York) et d’autres progressistes, comme Cori Bush (D-Missouri), n’avaient pas encore voté, ce qui a conduit à se demander si, compte tenu du nombre d’absences à la Chambre, ils pourraient voter contre Pelosi sans la mettre en danger. gagner l’élection sur McCarthy.

Deux autres membres de la soi-disant «escouade» de membres de la Chambre de gauche, Ilhan Omar (D-Minnesota) et Ayanna Pressley (D-Massachusetts), ont ensuite voté pour Pelosi. Ocasio-Cortez les a suivis plus tard, donnant à Pelosi un balayage net de l’équipe et a presque remporté sa victoire. La marge finale était de 216-208, donnant à Pelosi, 80 ans, son quatrième mandat en tant que conférencière.

AOC vient de voter pour Pelosi comme président Chaque membre de l’équipe a maintenant voté pour réélire son président – Greg Price (@ greg_price11) 3 janvier 2021

La décision de l’AOC et des progressistes partageant les mêmes idées de soutenir Pelosi a suscité des accusations de vente à l’establishment, provoquant des appels à un tiers de la part de partisans désenchantés.

« Toute l’équipe a voté pour Nancy Pelosi, » A déclaré l’activiste démocrate Peter Daou. « Cela inclut les nouveaux progressistes. Les tweets les félicitant pour leur abstention étaient prématurés. L’établissement gagne à nouveau. Un tiers est nécessaire. »

MISE À JOUR SUR #PELOSI: L’ensemble #Équipe voté pour #NancyPelosi. Cela inclut les progressistes entrants. Les tweets les félicitant de leur abstention étaient prématurés. L’établissement gagne à nouveau. Un tiers est nécessaire. – Peter Daou (@peterdaou) 3 janvier 2021

J’étais un donateur actif des progressistes quand je pouvais l’être. Pas plus. Le Parti démocrate dans sa forme actuelle est totalement toxique et une fois qu’il vous a, il vous corrompt. Bowman et Bush ont capitulé instantanément. Le premier vote d’AOC était également pour Pelosi. Désolé Nina. Si vous dirigez un tiers, contactez-moi. – Jen Bailey 🚩🏴 (@inspiteoffires) 3 janvier 2021

Ironiquement, Omar avait envoyé un message quelques heures plus tôt avec une photo de six membres du Squad et la légende, « Non acheté et non financé. » Après le vote, l’animateur de podcast Jimmy Dore s’est moqué d’elle, tweetant, « Ha! Nancy Pelosi est votre patron. »

HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!! Nancy Pelosi est votre BOSS. https://t.co/WuyX6e9VmX – Jimmy Dore (@jimmy_dore) 3 janvier 2021

Auto-décrit « guerrier de la justice sociale » Christine Hansen a grondé Omar en disant: « Vraiment? Est-ce pour cela que vous avez voté pour Nancy Pelosi à la présidence? Vous et le reste de l’équipe (sauf Cori Bush) êtes d’énormes déceptions. »

Vraiment? Est-ce pour cela que vous avez voté pour Nancy Pelosi à la présidence? Vous et le reste de "l’escouade" (sauf Cori Bush) sont d’énormes déceptions. – Christine M Hansen 🌹🔥✊❤️✌️🌻 (@VeggieDoc) 3 janvier 2021

Face au refus de certains de ses fidèles, Ocasio-Cortez a défendu son vote en disant que les républicains essayant d’annuler la victoire électorale du président élu Joe Biden, «Il ne s’agit pas seulement d’être uni en tant que parti. Il s’agit d’être uni en tant que peuple respectueux de l’état de droit», dit-elle, selon le journaliste de Bloomberg Erik Wasson.

Aussi sur rt.com « Nous voulons tout »: « La maison de Pelosi » est dégradée avec des graffitis « Annuler le loyer » et la tête de PIG à gauche dans l’allée

Certains observateurs étaient toujours aux côtés des membres du Squad, étant donné l’alternative redoutée d’avoir un républicain en charge.

@AOC merci d’avoir fait ce qu’il fallait et d’avoir voté pour Pelosi. Nous avons besoin d’elle dans cette position maintenant – LM (@leelamay) 3 janvier 2021

D’autres ont dit qu’ils se sentaient trahis ou qu’ils pourraient même soutenir Républicains. « Je révoque tous les badges progressifs de vous tous, » un commentateur a dit. « Vous pouvez les remettre et les échanger contre la laisse que Pelosi vous gardera pendant les prochaines années. »

Je révoque tous les badges progressifs yalls. Vous pouvez les remettre et les échanger contre la laisse que Pelosi vous gardera pendant les prochaines années. Blagues à part, je suis extrêmement déçu de #l’escouade . Si vous ne voulez pas prendre position maintenant, vous ne le ferez jamais. – DR Notz (@Dannotz) 3 janvier 2021

Trahison absolue envers les gens qui ont donné de l’argent et du temps dont ils n’avaient pas besoin pour vous faire élire – Fourches et menthe poivrée (@dianebullock) 3 janvier 2021

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!