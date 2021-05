Nancy Pelosi est «  malade mentale  », déclare la membre du Congrès Greene, comparant le mandat du masque de maison à l’Holocauste – RT USA News

Après avoir qualifié la présidente de la Chambre Nancy Pelosi de «malade mentale», la représentante Marjorie Taylor Greene a poursuivi en comparant l’obligation de porter un masque aux Juifs obligés de porter des marqueurs d’identification et d’être «emmenés dans des chambres à gaz».

«Vous savez, nous pouvons regarder en arrière à une époque de l’histoire où on disait aux gens de porter une étoile d’or, et ils étaient définitivement traités comme des citoyens de seconde zone, à tel point qu’ils ont été mis dans des trains et emmenés dans des chambres à gaz nazies. Allemagne. Et c’est exactement le type d’abus dont parle Nancy Pelosi. » a-t-elle déclaré vendredi à Real America’s Voice.

Greene était l’un des nombreux législateurs républicains à avoir reçu un avertissement la semaine dernière sur le refus de porter des masques. Alors que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont changé leurs directives sur les masques pour dire que les personnes entièrement vaccinées sont libres de ne pas porter de masques à l’intérieur et à l’extérieur, Pelosi a déclaré que les législateurs et le personnel seront toujours tenus de se masquer sur le sol de la maison jusqu’à ce que tout le monde. est vacciné. Des rapports récents ont indiqué que les démocrates à la Chambre et au Sénat sont complètement vaccinés, tandis que les chiffres républicains sont à la traîne en comparaison.





Les discours de Greene sur l’Allemagne nazie ne sont que les derniers mots pour la mettre dans l’eau chaude avec les critiques. Beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour critiquer le républicain qui divise l’extrême de sa comparaison.

«La dernière fois que ma grand-mère a vu des membres de sa famille vivants, c’était à l’âge de 13 ans, et ils ont été emmenés dans un camp d’extermination de l’Holocauste, et elle a été séparée d’eux par ‘chance’. Mais pour Marjorie Taylor Greene, c’est l’équivalent des restrictions COVID à l’étage de la maison ». un utilisateur a écrit en réaction.

Marge Greene a comparé les mandats de masque à l’Holocauste, et @GOPLeader la garde au bureau. N’oublie jamais cela. – Scott Dworkin (@funder) 22 mai 2021

Quand Marjorie Taylor Greene compare le fait de se faire vacciner au génocide enduré par les Juifs pendant l’Holocauste, on peut dire qu’elle ne comprend pas l’histoire de l’un ou de l’autre. – John Collins 🌊 (@JohnCollins_KP) 22 mai 2021

Le représentant Jim McGovern (D-Massachusetts) a qualifié les paroles de Greene « Au-delà de déranger » et a ajouté son nom à une liste croissante de libéraux appelant à sa démission.

Le langage antisémite du représentant Greene comparant le meurtre systématique de 6 millions de Juifs pendant l’Holocauste au port d’un masque est plus que dérangeant. C’est une personne profondément troublée qui doit s’excuser et démissionner. @GOPLeader doit s’attaquer à son antisémitisme.https: //t.co/gAqrlL3bmL – Le représentant Jim McGovern (@RepMcGovern) 22 mai 2021

Le Congrès juif américain a appelé Greene à retirer sa déclaration et à présenter des excuses.

Greene a eu plusieurs démêlés publics et passionnés avec d’autres législateurs et leur personnel à propos de masques et d’autres problèmes, tels que le représentant Eric Swalwell (D-Californie) et le représentant Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York), qu’elle a essayé de contester un débat plusieurs fois sans succès.

Alors que Greene faisait face à des accusations d’avoir minimisé l’Holocauste et offensé le peuple juif pour faire valoir un point politique, elle a de nouveau ciblé Ocasio-Cortez. Greene a jugé le démocrate « responsable » pour une récente augmentation des crimes de haine antisémites. Elle a souligné la critique publique d’Israël par Ocasio-Cortez – une «Déteste la position d’Israël», selon Greene – lors de la dernière escalade violente des tensions avec la Palestine.

.@AOC Vous êtes responsable d’attaques contre le peuple juif en raison de votre position haineuse d’Israël contre le droit d’Israël de se défendre contre les terroristes du Hamas, qualifiant Israël d’un État d’apartheid et soutenant des groupes terroristes. S’aligner sur les terroristes signifie que vous êtes un terroriste. https://t.co/UJi6uGopx2pic.twitter.com/scbL9cKuGD – Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 22 mai 2021

