La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, prend la parole lors de sa conférence de presse hebdomadaire au Capitole le 30 décembre 2020. | Tasos Katopodis / Getty Images

Pelosi dirigera une mince majorité démocrate à la Chambre au 117e Congrès.

La représentante démocrate californienne Nancy Pelosi a été élue pour un autre mandat – son quatrième – en tant que présidente de la Chambre des représentants, dont elle a promis qu’il sera le dernier.

Par un vote de 216 à 209 Dimanche, avec trois membres votant présents et plusieurs autres absents ou votant pour d’autres candidats, les législateurs démocrates ont une fois de plus donné le marteau à Pelosi quelques heures seulement après l’assermentation du 117e Congrès historiquement diversifié.

Pelosi, 80 ans, est entrée dans l’histoire en tant que première femme élue à la présidence, et elle est à nouveau entrée dans l’histoire dimanche en devenant la plus vieille Américaine à être élue à ce poste. Le célèbre président de la Chambre, Sam Rayburn, du Texas, qui détenait auparavant cet honneur, avait 78 ans lors de son élection pour son dernier mandat.

Pelosi n’a fait face à aucun challengers, mais avait peu de marge d’erreur compte tenu de la faible majorité de son parti au nouveau Congrès. Bien qu’ils s’attendaient à élargir leur majorité aux élections de 2020, les démocrates ont en fait perdu du terrain et tiennent maintenant juste 222 sièges dans la chambre – quatre de plus que les 218 nécessaires pour une simple majorité – avec deux races encore indécises. Au total, le GOP a remporté au moins neuf sièges.

Pour conserver la présidence, Pelosi n’avait besoin que de recevoir une majorité simple des voix à la Chambre plénière. Mais elle a dû se demander si elle serait en mesure d’atteindre cette majorité.

Entre autres problèmes, plusieurs membres de la Chambre démocratique – tels que la représentante du Wisconsin Gwen Moore – ont été testés positifs pour le coronavirus ces dernières semaines. Moore finalement a fini par voter à la Chambre de toute façon, malgré ne pas avoir testé négatif pour Covid-19 depuis son test positif le 28 décembre.

L’absence de deux représentants républicains élus en raison de tests positifs pour Covid-19 – David Valadao de Californie et Maria Elvira Salazar de Floride – a également rendu les calculs un peu plus faciles pour Pelosi.

Néanmoins, on craignait que, comme en 2018, Pelosi ne fasse face à une opposition à sa candidature de la part du Parti démocrate – et que cette fois, cela pourrait suffire à faire dérailler ses chances.

Après la mi-mandat de 2018, plus d’une douzaine de démocrates se sont opposés au mandat d’un autre président pour Pelosi, arguant que leur parti avait besoin d’un nouveau leadership. Certains de ceux qui étaient contre Pelosi à l’époque, comme l’ancien représentant de New York Max Rose, ont perdu leur réélection; d’autres, comme le représentant de Pennsylvanie Conor Lamb, restent à la Chambre. Avant le vote de dimanche, il y avait des questions persistantes sur la façon dont ces législateurs – ainsi que les membres du premier mandat qui avaient gardé le silence sur leurs intentions – pourraient voter dimanche.

agneau voté pour le représentant de New York Hakeem Jeffries, le président du caucus démocrate de la Chambre, dimanche.

Mais Jeffries lui-même était confiant quant aux chances de Pelosi avant le vote de dimanche, déclarant à Fox News: «Nancy Pelosi sera la prochaine présidente de la Chambre des représentants des États-Unis et j’ai hâte de placer son nom dans la nomination.»

Et le représentant de Virginie, Gerry Connolly, a suggéré à CNN que les préoccupations concernant la capacité de Pelosi à obtenir le soutien de la majorité étaient exagérées, en disant: «Si Nancy peut faire quelque chose, c’est qu’elle sait compter.»

En fin de compte, Pelosi a réussi à rassembler suffisamment de votes pour rester au pouvoir, avec des membres de premier mandat non déclarés auparavant comme New York. Représentant Jamaal Bowman choisissant de la soutenir pour un quatrième mandat en tant que conférencière.

Cependant, le 117e Congrès sera probablement le dernier de Pelosi en tant que président. En 2018, elle a conclu un accord avec les démocrates qui se sont opposés à sa candidature – promettant qu’elle respecterait les limites de mandat proposées pour la direction de la Chambre, ce qui signifie qu’elle ne pourrait servir que quatre ans de plus.

Pelosi fera face à une nouvelle série de défis lors du 117e Congrès

Maintenant qu’elle a obtenu son poste de conférencière, Pelosi sera confrontée au premier défi de la diminution encore plus grande de sa majorité, bien que probablement temporairement.

Au moins trois démocrates de la Chambre – les représentants Cedric Richmond, Marcia Fudge et Deb Haaland – ont été sélectionnés pour des emplois dans l’administration Biden, laissant leurs sièges vacants. (Richmond, qui est en ligne pour devenir directeur du Bureau de l’engagement public de la Maison Blanche, n’a pas besoin d’être confirmé pour le poste, contrairement à Fudge et Haaland.)

Tous les trois servent actuellement dans des districts confortablement démocratiques qui resteront probablement bleus si leurs occupants actuels partent pour une administration Biden – mais les sièges prendront du temps à se pourvoir, laissant temporairement Pelosi avec aussi peu que 219 votes démocrates.

Même une fois que ces sièges sont pourvus – à supposer qu’ils soient remportés par des démocrates, comme c’est probable – Pelosi devra trouver un moyen de gouverner un caucus parfois fractionné et diversifié et adopter une législation avec moins de voix à épargner qu’au dernier Congrès. À moins qu’elle ne remporte les votes républicains, ce qui est une perspective improbable en ce qui concerne de nombreuses priorités législatives démocrates, elle ne pourra perdre que quatre voix.

Et Pelosi présidera un caucus profondément divisé – une scission qui était évidente dans les jours qui ont immédiatement suivi les élections, dans laquelle des membres modérés ont blâmé les progressistes pour des pertes, et qui a vu les progressistes appeler à une action encore plus audacieuse sur des questions telles que l’immigration et l’éducation.

La nécessité de presque tous les votes des deux côtés du caucus donnera aux membres individuels une plus grande capacité à forcer des compromis sur la législation, un fait que la représentante de Washington Pramila Jayapal, présidente du Congressional Progressive Caucus, a récemment reconnu.

«Chaque fois que vous avez une majorité très étroite, cela donne beaucoup de pouvoirs au caucus. Les progressistes auront le pouvoir, mais il en sera de même pour les démocrates plus conservateurs. Donc, cela devra être un cas où nous serons réfléchis, prudents sur comment et quand nous pesons sur les choses et travaillons autant que nous le pouvons à travers le caucus aussi », a déclaré Jayapal à Newsweek en décembre.

Cependant, ce n’est pas une mauvaise nouvelle pour Pelosi. Pour la première fois depuis qu’elle a cédé le marteau de l’orateur en janvier 2011 à la suite d’une vague républicaine lors des élections de mi-mandat de 2010, elle aura un allié à la Maison Blanche sous la forme du président élu Joe Biden. De plus, si les démocrates remportaient deux tours de scrutin au Sénat en Géorgie cette semaine, le Parti démocrate pourrait bénéficier d’un contrôle unifié du gouvernement pour la première fois depuis janvier 2011.

Si les candidats au Sénat démocrate Jon Ossoff et le révérend Raphael Warnock l’emportent contre les députés républicains sortants David Perdue et Kelly Loeffler mardi, le vice-président élu Kamala Harris deviendra le vote décisif le 20 janvier, faisant basculer le contrôle de la chambre au Parti démocrate. Parti et faisant du sénateur de New York Chuck Schumer le chef de la majorité.