Nancy Pelosi en route pour Singapour, silencieuse sur Taïwan

La possibilité d’un voyage à Taïwan de Mme Pelosi – qui serait la plus haute responsable américaine à s’y rendre depuis 1997, lors de la visite d’un ancien président de la Chambre, Newt Gingrich – intervient à un moment particulièrement délicat des relations américano-chinoises. L’administration Biden s’inquiète de plus en plus que le dirigeant chinois, Xi Jinping, ne tente d’agir, peut-être avec force, contre Taïwan d’ici un an et demi.