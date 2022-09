Nancy Pelosi, en Arménie, condamne les attaques “illégales” de l’Azerbaïdjan

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie), lors d’une visite en Arménie, a accusé l’Azerbaïdjan d’attaques “illégales et meurtrières” qui ont conduit à des affrontements le long de la frontière, déclarant “nous condamnons fermement ces attaques”.

Pelosi a déclaré qu’il était clair que les attaques avaient été lancées par l’Azerbaïdjan et devaient cesser – et que les États-Unis devraient utiliser leur influence et leur influence pour montrer leur soutien à l’Arménie, selon Reuters.