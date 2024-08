Nancy Pelosi écrit un nouveau manuel pour manipuler le processus démocratique.

Le voile de la joie

La représentante américaine Nancy Pelosi a confirmé dans des rapports publiés qu’en raison de son rôle dans l’élimination du président Joe Biden de la course présidentielle, « le pays est très heureux » et « J’ai fait ce que j’avais à faire. Il a pris la décision pour le pays… Ce qui m’inquiétait, ce n’était pas le président, mais sa campagne.

Aujourd’hui, grâce à Pelosi et à ses amis, en écrivant un nouveau manuel de manipulation du processus démocratique au plus haut niveau, ils ont donné à chaque politicien du pays le feu vert pour placer et promouvoir d’une manière ou d’une autre son candidat préféré en tête de n’importe quel ticket, sans avoir d’abord obtenu le vote de « nous, le peuple ».

Tout cela se fait dans un climat de « joie », pour assurer une victoire et pour décider de ce qui est le mieux pour nous tous.

Kamala Harris et Nancy Pelosi : Comment les femmes les plus puissantes d’Amérique cherchent à marquer à nouveau l’histoire

À quel genre de gouvernement cela vous fait-il penser ?

Mélissa Widner, Upper Arlington

La vice-présidente et candidate démocrate à la présidentielle de 2024, Kamala Harris, salue alors qu’elle arrive pour prendre la parole le quatrième et dernier jour de la Convention nationale démocrate (DNC) au United Center de Chicago, dans l’Illinois, le 22 août 2024.

Trump est le plus gros problème à la frontière

Dans sa lettre du 15 août, « Harris veut faciliter le passage des frontières », Dennis Singleton a montré qu’il ne comprenait pas la loi d’urgence sur les crédits supplémentaires pour la sécurité nationale, dont la vice-présidente Kamala Harris soutient les éléments. Il s’agissait d’un projet de loi bipartisan dont le sénateur républicain conservateur James Lankford faisait partie.

Avec le soutien d’un nombre important d’autres républicains (ainsi que du National Border Patrol Council), le projet de loi était en voie d’être adopté jusqu’à ce que l’ancien président Donald Trump le tue pour préserver un sujet sur lequel il pouvait se présenter.

Le projet de loi aurait construit davantage de barrières frontalières, considérablement agrandi les centres de détention et ajouté beaucoup plus d’agents de patrouille et d’application de la loi aux frontières, d’agents d’asile et de juges de l’immigration.

Ce projet de loi aurait essentiellement mis fin à la politique gouvernementale de « capture et de remise en liberté » et aurait renforcé les critères de preuve nécessaires pour obtenir l’asile. Il aurait également prévu des fonds supplémentaires pour réduire le fentanyl et le trafic d’êtres humains.

Malgré les affirmations contraires, cela n’aurait PAS augmenté le nombre de passages légaux aux frontières.

Si Trump ne soutient pas de telles mesures, peut-être que ceux qui sont en faveur d’une véritable réforme des frontières devraient envisager de voter pour Harris.

Gene Monteith, Westerville

Pas de nouvelles taxes scolaires à moins qu’un procès sur les bons d’études ne soit intenté

Au cours de l’année scolaire 2023-24, les membres de notre législature super majoritaire de l’Ohio ont approuvé plus de 900 millions de dollars de fonds publics à attribuer sous forme de bons d’études aux écoles privées sans aucune responsabilité de la part des écoles privées.

Ma question est la suivante : où est l’indignation de chaque conseil scolaire public, surintendant et trésorier de l’État de l’Ohio face à cette violation irresponsable et inconstitutionnelle ?

Les partisans de cette mesure législative illégale prétendent à tort que les bons d’éducation aident les pauvres et les défavorisés à avoir la possibilité de fréquenter des écoles privées, mais les statistiques prouvent le contraire. La majorité des sommes distribuées grâce aux bons d’éducation sont utilisées par des personnes qui n’ont jamais fréquenté une école publique et qui peuvent se permettre d’envoyer leurs enfants dans des écoles privées.

Les citoyens ont parfaitement le droit d’envoyer leurs enfants dans des écoles privées, mais pas avec des impôts destinés aux écoles publiques.

Poursuite judiciaire concernant les bons d’études : Le juge rejette la demande de l’Ohio de rejeter l’affaire, l’affaire va avancer

La population étudiante de nombreuses écoles publiques de l’Ohio connaît une croissance exponentielle. Comment les districts qui n’ont pas rejoint le procès Vouchers Hurt Ohio peuvent-ils, inévitablement, demander des fonds supplémentaires, alors qu’ils sont restés silencieux et n’ont pas exigé que l’assemblée législative de l’Ohio mette fin à ce cadeau gratuit et irresponsable de l’argent des impôts publics ?

Mike Halaiko, Pickerington

Le COVID est indiscutable

À l’approche de la rentrée scolaire, un rappel pour les politiciens, les membres des conseils scolaires et les enseignants : bien que l’origine du coronavirus à l’origine du COVID soit encore débattue, il n’y a pas de débat sur l’origine des variantes.

Ces mutations sont le résultat de modifications de la séquence génétique du coronavirus qui permettent au virus d’infecter plus efficacement les humains et donc de se reproduire et de survivre. Ces données sont si bien documentées qu’elles constituent une occasion d’enseignement sans précédent et non controversée.

L’existence et l’apparition continue de nouvelles variantes documentent et démontrent en temps réel que l’évolution est un fait et non une théorie.

John N. Reeve, Powell, professeur émérite, président du département de microbiologie de l’Ohio State University (1985-2009)

L’Ohio a définitivement des suceurs de sang

Je viens de tomber sur l’article de Nathan Hart du 12 août, « Le prochain documentaire Netflix ‘Vampires in Gem City’ allègue que l’Ohio abrite un clan mortel », et cela m’a fait réfléchir. L’Ohio peut désormais revendiquer le représentant américain Jim Jordan, le sénateur américain JD Vance et un immense clan de vampires.

Coïncidence ? Je ne pense pas.

Après tout, on peut dire qu’ils s’emploient tous à sucer le sang vital des habitants de l’Ohio de façon régulière.

Tony Marconi, Delaware

Joe Biden est le « dresseur de table »

Le président Joe Biden n’a aucune raison d’avoir honte de se retirer. Il n’a pas reculé, ni reculé, ni reculé.

Au baseball, nous identifierions Joe comme un « dresseur de table ».

Il a atteint la base ou a fait avancer un coéquipier. Le lanceur de table peut s’être sacrifié en faisant un retrait après un amorti sacrifice, en étant retiré sur un coup sûr ou en étant éliminé après avoir frappé derrière le coureur. Il peut même se faufiler sur la trajectoire d’une balle rapide à 90 milles à l’heure pour atteindre la première base. « Prends-en une pour l’équipe. »

Le producteur de RBI fait la une des journaux, mais ses coéquipiers saluent le meneur de jeu, reconnaissant et appréciant son altruisme.

Joe est un bon dresseur de table et un bon coéquipier.

Il a sacrifié un objectif de fin de vie. Nous espérons tous laisser un héritage positif. Joe a bâti une vie bien remplie de service public. Rares sont les octogénaires qui n’ont pas perdu leurs capacités physiques et mentales. Il faut du courage pour s’en sortir. Mais d’autres sont touchés. Le pays avant le parti.

Un excellent coéquipier contre une petite balle dans les hautes herbes.

Jim N. Reed, Lancaster

Dénigrer les démocrates à propos de leur vote est ridicule

La chronique de Philip Derrow « Trump tend la main au peuple américain » (publiée en ligne le 1er août) m’a fait rire.

Penser que le sénateur JD Vance et l’ancien président Donald Trump parlent au nom des citoyens de l’Ohio est ridicule.

Vance prétend peut-être représenter les habitants de l’Ohio, mais sa rhétorique et ses politiques ne reflètent pas cela. Ses opinions déclarées ne correspondent pas à celles de la majorité des habitants de l’Ohio. Vous pouvez diviser les habitants de l’Ohio en fonction de leurs caractéristiques démographiques, comme il l’a fait dans cette chronique, mais le fait est qu’il ignore une grande partie des électeurs qui se trouvent également être des citoyens de l’Ohio.

Lancaster est un endroit merveilleux, mais il ne représente pas tout l’Ohio.

Le commentaire sur la façon dont la vice-présidente Kamala Harris est devenue candidate est déjà un argument de discussion bien connu des républicains.

J’apprécie profondément leur souci de voir les libéraux représentés de manière appropriée, car je suis sûr que c’est la seule raison de leur inquiétude, mais compte tenu des circonstances, pourquoi quelqu’un penserait-il que ce ne serait pas la volonté des électeurs ?

Il est tout à fait ridicule qu’il dénigre les démocrates à propos du vote et de la démocratie.

Qui a nié les résultats vérifiés des élections de 2020 ? Qui a fait passer plusieurs lois rendant le vote difficile ? Les républicains.

Holly Richard, Columbus

Les repas à domicile ont mis fin à l’attente pour la nourriture

L’association Meals on Wheels America a récemment publié un nouveau plan stratégique pour « mettre fin à l’attente ». Malgré les dispositions de la loi sur les personnes âgées visant à soutenir les programmes de nutrition à l’échelle nationale, 12 millions de personnes âgées sont confrontées à l’insécurité alimentaire.

Le plan cite des statistiques alarmantes : le financement fédéral ne couvre que 37 % des coûts du programme Meals on Wheels ; le bénévolat est à son plus bas niveau depuis deux décennies ; seulement 1 % des dons soutiennent les causes des personnes âgées ; et un tiers des organisations de Meals on Wheels fonctionnent sur une liste d’attente.

Ce n’est pas le cas dans le centre de l’Ohio.

LifeCare Alliance Meals-on-Wheels bénéficie du dévouement des élus locaux, des entreprises et des fondations de toute la région. Nos 7 000 bénévoles assurent près de 70 % des tournées de repas. Et nos sympathisants représentent 53 % des revenus.

Plus particulièrement, contrairement à d’autres régions métropolitaines, nous n’avons pas de liste d’attente.

L’Ohio central est à nouveau en tête du pays en faisant ce que peu de gens ont fait… nous avons mis fin à l’attente. En tant que résident de longue date, cela me rend fier.

Alors, tout en exprimant ma plus profonde gratitude – et mon immense fierté – envers notre communauté, je vous demanderai de continuer à soutenir des programmes comme le nôtre qui font du centre de l’Ohio le meilleur endroit en Amérique pour travailler, jouer et vieillir sur place.

Charles Gehring, président et directeur général de LifeCare Alliance

Le DNC a mis le « w » dans bizarre

Bizarre semble être le mot du jour utilisé par nos médias ces derniers temps. Avortements et vasectomies gratuits, plus une DIU gonflable de 18 pieds à l’extérieur de la Convention nationale démocrate, c’est bizarre.

Kathy Timbrook, Reynoldsburg

Ce sont les démocrates, et non Trump, qui piétinent la démocratie

Au cours de la courte campagne présidentielle de Joe Biden en 2024, son principal argument était que Donald Trump allait détruire la démocratie américaine.

Quelques semaines plus tard, c’est le DNC qui a piétiné le processus électoral démocratique.

Les dirigeants du Parti démocrate ont forcé un candidat dûment désigné, le président Joe Biden, à se retirer de la course à la présidence. Pourquoi ?

Parce qu’après la mauvaise performance de Biden lors du débat, ils craignaient que Biden perde l’élection face à Donald Trump.

A la place de Biden, un candidat qui n’avait pas reçu une seule voix lors des primaires a été choisi pour se présenter contre Donald Trump. Joe Biden a reçu 87 % des voix des primaires démocrates de 2024. C’est le candidat que les électeurs ont choisi. Cela n’avait aucune importance pour la machine politique du Parti démocrate. Biden a dû partir malgré les 14 465 519 voix qu’il a reçues lors des primaires. La voix du peuple n’a pas été entendue et la démocratie a pris un coup dans les côtes.

Certains pourraient dire que Biden a été remplacé en raison de problèmes de santé. Si c’est le cas, pourquoi est-il toujours commandant en chef ?

Gary Eiselstein, Reynoldsburg

Cet article a été publié à l’origine dans The Columbus Dispatch : La joie de Kamala Harris n’est qu’une mascarade. C’est la faute de Nancy Pelosi.