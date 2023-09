Nancy Pelosi dit qu’elle cherchera à être réélue à la Chambre des représentants en 2024, rejetant les discussions sur une retraite à 83 ans

WASHINGTON — L’ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré vendredi qu’elle se présenterait pour un nouveau mandat au Congrès alors que les démocrates s’efforcent de reconquérir la majorité en 2024.

Pelosi a fait cette annonce devant les alliés travaillistes du district de San Francisco qu’elle représente depuis plus de 35 ans.

« Maintenant plus que jamais, notre ville a besoin de nous pour faire progresser les valeurs de San Francisco et poursuivre notre redressement », a déclaré Pelosi, 83 ans, dans un tweet. « Notre pays a besoin de l’Amérique pour montrer au monde que notre drapeau est toujours là, avec la liberté et la justice pour TOUS. C’est pourquoi je me présente à la réélection – et je demande respectueusement votre vote.

La décision de Pelosi intervient alors que les Républicains contrôlent désormais la Chambre – mais de justesse, avec une majorité de 222 voix contre 212 et un siège vacant. Les démocrates pensent qu’ils ont une chance de reconquérir la Chambre alors que le président Joe Biden se présente à la réélection à la Maison Blanche.

L’annonce de Pelosi met fin à toute rumeur de retraite du leader de longue date, qui, avec le titre honorifique de président émérite, reste un leader influent, une figure centrale du parti et un important collecteur de fonds pour les démocrates.

Cela se produit également alors que Washington est aux prises avec le déclin d’une ère politique alors qu’une génération plus âgée de dirigeants – y compris Biden, 80 ans – est confrontée à des questions sur leur âge. Cette semaine, le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, 81 ans, a déclaré qu’il terminerait son mandat de leader et de sénateur malgré les inquiétudes concernant ses récents problèmes de santé.

Mais Pelosi a depuis longtemps tracé sa propre voie, depuis son arrivée au Congrès comme l’une des rares femmes élues à la Chambre jusqu’à son mandat comme l’une des femmes les plus puissantes de la politique américaine.

Élue pour la première fois au Congrès en 1987, la dirigeante démocrate est entrée dans l’histoire en devenant la première femme à prendre la parole en 2007, et en 2019, elle a repris le marteau de présidente.

Pelosi a mené le parti à travers des réalisations législatives substantielles, notamment l’adoption de la loi sur les soins abordables, ainsi que des périodes de turbulences avec deux destitutions du président Donald Trump et l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain.

Son annonce intervient alors que les républicains de la Chambre des représentants se préparent à lancer leur propre enquête de destitution contre Biden concernant les relations commerciales de son fils, Hunter Biden.

Même si Pelosi s’est éloignée des projecteurs politiques quotidiens après qu’une jeune génération de démocrates dirigée par le chef de la minorité Hakeem Jeffries a pris les rênes en 2023, elle reste une force politique qui maintient un calendrier chargé d’événements publics et privés.

Pelosi fait partie des collecteurs de fonds les plus prolifiques du parti pour la Chambre et des stratèges politiques clés. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de survoler la nouvelle équipe de direction de la Chambre démocrate, mais elle et Jeffries sont souvent vus se blottissant tranquillement sur le sol de la Chambre.

Il est rare, mais pas sans précédent, que d’anciens dirigeants de partis restent membres du Congrès.

De retour en Californie, la décision de Pelosi de briguer un autre mandat décevra certainement les autres démocrates qui souhaitaient se présenter au Congrès.

Mais Pelosi a toujours des priorités qu’elle essaie de garantir pour son État d’origine et en particulier pour San Francisco, alors que la ville s’efforce de se remettre des fermetures dues à la pandémie de coronavirus qui ont atténué les autres centres-villes métropolitains.

Pelosi a longtemps été décrite comme une méchante politique par les critiques républicains, qui la considèrent comme une libérale d’extrême gauche et collectent eux-mêmes de vastes sommes d’argent en utilisant son image et ses actions.

L’année dernière, son mari, Paul Pelosi, a été grièvement blessé lorsqu’un agresseur est entré par effraction dans la maison familiale de San Francisco, à la recherche du leader démocrate à un moment très controversé dans la politique américaine. Un procès est attendu.

Lisa Mascaro, Associated Press