Nancy Pelosi dit que l’Iran “fait une grosse erreur” en fournissant des drones à la Russie

La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a déclaré lundi que l’Iran “fait une grosse erreur” en fournissant à la Russie des drones qui ciblent les infrastructures ukrainiennes.

“Nous essayons depuis un certain temps d’avoir un accord nucléaire avec l’Iran afin de rendre le monde plus sûr et maintenant ils partent en aide aux Russes et font du monde un endroit moins sûr”, a déclaré Pelosi dans Zagreb, Croatie.

Les États-Unis et leurs principaux alliés occidentaux ont accusé la Russie d’utiliser des drones de fabrication iranienne pour attaquer des civils et des centrales électriques en Ukraine. L’Iran a nié fournir à la Russie des missiles chargés d’explosifs, mais les drones distinctifs en forme de triangle ont été vus.

“Tout d’abord, nous devons être capables de contrer les drones”, a déclaré Pelosi lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre croate Andrej Plenkovic. “C’est une technologie dangereuse et il faut l’arrêter.”

Pelosi était en Croatie pour assister à un forum international visant à soutenir l’indépendance de l’Ukraine face à l’agression russe.