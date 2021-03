«Je pense qu’il essaiera de tenir bon», a prédit de Blasio à propos de Cuomo lors d’une interview sur CBS News «Face the Nation» dimanche matin. « Je pense qu’il a l’habitude de faire les choses à sa manière, et cela a été presque un poste de gouverneur impérial. Mais je dois vous dire que les gens de cet État et les dirigeants politiques ne le croient plus. Il n’a aucune crédibilité.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy