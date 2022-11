Nancy Pelosi devrait révéler ses plans futurs dès aujourd’hui

Les républicains étant assurés de reprendre le contrôle de la Chambre des représentants des États-Unis, l’avenir de l’actuelle présidente Nancy Pelosi, la démocrate la plus puissante du Congrès depuis une génération, sera connu dès aujourd’hui.

La spéculation avait déjà monté que Pelosi, 82 ans, pourrait annoncer son départ si les démocrates étaient vaincus, pour faire place à une direction plus jeune alors que le parti se tourne vers l’élection présidentielle de 2024. Mais il est également possible qu’elle cherche à rester à la tête de la minorité de son parti.

Le porte-parole de Pelosi, Drew Hammill, a tweeté qu’elle s’adresserait à ses collègues jeudi au sujet de ses projets futurs.

Pelosi a conservé son siège du 11e district en Californie avec 84% des voix au dernier décompte.

Un nouveau facteur inattendu dans le calcul de Pelosi est survenu le 28 octobre, lorsque son mari, Paul, a été attaqué à leur résidence de San Francisco alors qu’elle était à Washington, DC, prétendument par un Canadien qui avait longtemps dépassé son visa américain.

Pelosi, dans sa première interview après l’attaque, a admis à CNN que “ma décision sera affectée [by] ce qui s’est passé la semaine ou les deux dernières.” Paul Pelosi est sorti de l’hôpital mais fait face à un rétablissement difficile, a-t-elle déclaré.

REGARDER | Images de Pelosi, d’autres dirigeants répondant en temps réel à l’émeute du Capitole :

Nouvelles images de dirigeants du Congrès appelant à l’aide pendant le siège du Capitole Le comité du 6 janvier a présenté jeudi une nouvelle vidéo montrant des membres du Congrès, républicains et démocrates, essayant d’obtenir de l’aide alors que des émeutiers ont pris d’assaut le Capitole américain. On entend la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, dire: “Ils enfreignent la loi de différentes manières – très franchement à l’instigation du président des États-Unis.”

Pelosi a été présidente entre 2007 et 2011, et depuis 2019. En tant que présidente, elle a joué un rôle déterminant dans l’adoption de la législation américaine la plus importante – la loi sur les soins abordables du président Barack Obama en 2010.

Elle était également au centre de la présidence de Donald Trump, écartant ses fréquentes insultes verbales tout en menant la Chambre à deux destitutions sans précédent du 45e président.

Au cours de l’émeute meurtrière du 6 janvier 2021 au cours de laquelle une foule refusant l’échec de la réélection de Trump a violé le Capitole, des voix ont été entendues dans les couloirs criant pour Pelosi. Plusieurs personnes ont eu accès au bureau de Pelosi et ont volé des objets alors qu’elle se trouvait ailleurs sur le terrain, ce qui a entraîné des poursuites pénales.

L’agresseur à son domicile de San Francisco le 28 octobre aurait également voulu la confronter.

35 ans au Congrès

Pelosi, la fille de Thomas D’Alessandro Sr., à la fois membre du Congrès américain et maire de Baltimore, est entrée pour la première fois à la Chambre en 1987. À l’époque, elle était l’une des deux douzaines de femmes dans la chambre de 435 membres, un certain nombre qui a grimpé à 101 lors de la 117e session du Congrès qui est sur le point d’expirer.

Pelosi est vu à la Maison Blanche le 11 septembre 2007, avec le président de l’époque, George W. Bush. Pelosi est devenu président plus tôt cette année-là, aidant plus tard à soutenir le plan de l’administration Bush pour sauver des segments de l’industrie financière. (Matthieu Cavanaugh/Getty Images)

Pelosi a succédé à Dick Gephardt en tant que chef de la minorité à la Chambre en 2002, devenant la première femme à diriger un parti américain à Capitol Hill.

“Je n’ai pas encore fini. J’attends ça depuis plus de 200 ans”, avait-elle déclaré à l’époque.

Pelosi s’est opposé à l’invasion de l’Irak par l’administration George W. Bush et est devenu président après que les républicains ont perdu les élections de mi-mandat de 2006. L’une de ses décisions les plus importantes au début a été de mobiliser le soutien démocrate de la Chambre pour un plan de sauvetage de Wall Street dans les dernières semaines de la présidence de Bush en 2008 alors qu’une crise financière mondiale éclatait.

Un peu plus d’un an plus tard, Pelosi était considérée comme une force motrice pour inciter les démocrates réticents dans les districts du champ de bataille à soutenir la loi sur les soins abordables d’Obama.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, tient un stylo qui lui a été remis par le président américain Barack Obama après avoir signé la loi historique sur la réforme de l’assurance-maladie à la Maison Blanche le 23 mars 2010. (Saul Loeb/AFP/Getty Images)

“Nous franchirons la porte”, a-t-elle déclaré au plus fort des négociations. “Si la porte est fermée, nous passerons par-dessus la clôture. Si la clôture est trop haute, nous sauterons à la perche. Si cela ne fonctionne pas, nous sauterons en parachute. Mais nous allons obtenir une réforme des soins de santé passé.”

Promulguée en mars 2010, elle a étendu l’accès à l’assurance maladie à des dizaines de millions d’Américains.

Mais elle s’est retrouvée en position minoritaire, succédée à la présidence par John Boehner, après que les républicains ont battu les démocrates à la mi-mandat de 2014.

Pelosi a retrouvé le marteau en tant que président à mi-parcours de la présidence de Trump.

Le thème du spectacle @maxmara de l’automne 2019 est “La politique du glamour” inspiré en partie par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi La star a porté un manteau Max Mara lors d’une confrontation avec Trump au sujet de la fermeture du gouvernement, a déclaré le directeur créatif Ian Griffiths. #MFW #nancypelosi pic.twitter.com/URjmKxlh9x —@Stand

Le penchant de Trump pour autoriser les caméras dans les réunions de la Maison Blanche avec des membres des deux partis signifiait que le public a vu Pelosi à plus d’une occasion jouter avec Trump et vérifier les faits.

Quittant froidement la Maison Blanche après une telle occasion, Pelosi a inspiré les mèmes Internet, son manteau rouge Max Mara a rapidement été remis en production par la créatrice. À une autre occasion, le magazine Glamour s’est émerveillé de sa défense de huit heures du programme d’action différée pour les arrivées d’enfants à la Chambre tout en portant ses talons aiguilles de marque.

Critiques internes

Partisan de l’ALENA dans les années 1990, Pelosi a parfois critiqué les membres progressistes de son parti pour ce qu’ils considéraient comme un confort avec les entreprises américaines. Sa valeur nette estimée – son mari a été un investisseur en capital-risque – est de plus de 100 millions de dollars américains.

Elle a également défendu les achats d’actions par les membres du Congrès malgré un certain nombre de nouvelles controverses impliquant des membres des deux partis.

Nancy Pelosi est vue avec son mari Paul lors d’un dîner d’État à la Maison Blanche le 7 juin 2011. Paul Pelosi a été hospitalisé pendant plusieurs jours après qu’un intrus l’ait attaqué le mois dernier à la résidence du couple à San Francisco. (Brendan Smialowski/Getty Images)

Après que les démocrates ont repris le contrôle de la Chambre à mi-parcours de 2018, une nouvelle vague de membres progressistes – mise en évidence par Alexandra Ocasio-Cortez et les soi-disant membres de l’escouade – s’est exprimée plus publiquement dans des critiques occasionnelles du leadership démocrate en matière de politique et de destitution. Les députés de Pelosi, James Clyburn et Steny Hoyer, ont également plus de 80 ans.

Après l’attaque du 6 janvier 2021, Pelosi a finalement approuvé le comité restreint de la Chambre examinant les événements qui ont conduit à ce jour. Alors que les dirigeants de la Maison républicaine ont rejeté à la fois une commission et un comité, Pelosi a pu recruter les républicains Liz Cheney et Adam Kinzinger dans le panel.

Des images diffusées lors de la dernière audience du comité ont montré Pelosi le 6 janvier 2021, travaillant froidement sur les téléphones pour essayer de s’assurer que des renforts policiers et militaires venaient protéger les membres du Congrès, tout en excoriant Trump.

La Chambre étant désormais sous contrôle républicain à compter de janvier, ce comité devrait se dissoudre, mais pas avant de produire un rapport final.