Nancy Pelosi démissionnera de son poste de leader démocrate à la Chambre alors que le GOP prendra la majorité

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a annoncé jeudi qu’elle ne chercherait pas à être réélue à son poste de direction au Congrès, mettant fin à une séquence de deux décennies en tant que première démocrate de la Chambre qui l’a vue devenir la première femme à diriger la chambre.

Pelosi, s’exprimant à la Chambre, a déclaré qu’elle resterait membre du Congrès et qu’elle remplirait le mandat pour lequel elle venait d’être élue.

“Avec une grande confiance dans notre caucus, je ne chercherai pas à être réélu à la direction démocrate lors du prochain Congrès”, a déclaré Pelosi entre les applaudissements tout au long du discours de 14 minutes.

“Pour moi, l’heure est venue pour une nouvelle génération de diriger le Congrès démocrate que je respecte profondément”, a déclaré Pelosi. “Et je suis reconnaissant que tant de personnes soient prêtes et disposées à assumer cette énorme responsabilité.”

L’annonce est intervenue un jour après que les organes de presse ont prévu que les démocrates perdraient de peu leur majorité à la Chambre au profit des républicains après les élections de mi-mandat.

Pelosi, 82 ans, a gardé ses projets futurs secrets au lendemain des élections de mi-mandat, lorsque les démocrates ont dépassé les attentes de haut en bas du scrutin. Les républicains, qui s’attendaient à ce qu’une “vague rouge” leur apporte des majorités écrasantes au Congrès, prendront plutôt une mince avance à la Chambre, selon les estimations de NBC News.

Pelosi a également déclaré qu’une récente attaque contre son mari, Paul Pelosi, par un intrus armé d’un marteau affecterait sa décision de rester à la direction.

L’actuel chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, R-Californie, est considéré comme le meilleur candidat pour devenir président du prochain Congrès. Mardi, McCarthy a remporté un vote de parti pour devenir le candidat du GOP à la présidence, bien qu’il ait obtenu moins de voix que les 218 dont il aura besoin lorsque la Chambre plénière votera pour la direction début janvier.

On ne sait pas comment le retournement de la direction de la Chambre va secouer les rangs supérieurs des démocrates. La majorité à la Chambre Steny Hoyer, D-Md., a servi sous Pelosi pendant des années, mais l’homme de 83 ans n’est pas un verrou pour diriger la minorité, car certains démocrates recherchent des personnalités plus récentes et plus jeunes pour inaugurer un nouveau génération de dirigeants.

Élue au Congrès en 1987, Pelosi est devenue la femme la mieux classée de l’histoire du Congrès en 2002, lorsqu’elle a été élue whip de la minorité à la Chambre à la suite des élections de mi-mandat de cette année-là. Elle est devenue chef de la minorité à la Chambre en 2003 et est devenue présidente de la Chambre après que les démocrates ont récupéré la majorité en 2006.

Au cours de ses deux mandats en tant que conférencière, Pelosi a présidé une longue liste d’étapes et de crises politiques majeures, ainsi que deux procédures de destitution contre le président de l’époque, Donald Trump.

