Nancy Pelosi demande au FBI d’enquêter sur les manifestants appelant à un cessez-le-feu à Gaza

La représentante Nancy Pelosi, démocrate de Californie, a déclaré dimanche qu’elle espérait demander au FBI d’enquêter sur les manifestants appelant à un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas et a suggéré que certaines des manifestations anti-guerre étaient liées à la Russie.

Lors d’une entretien Dans l’émission « L’état de l’Union » de CNN, l’ancienne présidente de la Chambre des représentants a partagé sa conviction que certains des manifestants sont « liés » au président russe Vladimir Poutine.

« Appeler à un cessez-le-feu est le message de M. Poutine, le message de M. Poutine. Ne fais pas d’erreur. Ceci est directement lié à ce qu’il aimerait voir. Même chose avec l’Ukraine. Il s’agit du message de Poutine », a déclaré Pelosi.

« Je pense que certains d’entre eux – certains de ces manifestants sont spontanés, organiques et sincères. Certains, je pense, sont liés à la Russie, et je dis cela après avoir examiné la question depuis longtemps maintenant », a-t-elle poursuivi.

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que certains des manifestants étaient des usines russes, Pelosi a déclaré qu’elle aimerait que le FBI se penche sur la question.

« Je n’ai pas dit que ce sont des plantes. Je pense qu’un financement devrait être étudié », a-t-elle déclaré. “Et je veux demander au FBI d’enquêter là-dessus.”

Lorsqu’on lui a demandé dans quelle mesure elle craignait que des électeurs tels que les jeunes, les Arabes américains et les progressistes puissent rester chez eux au lieu de voter pour le président Joe Biden aux élections générales, compte tenu du nombre croissant de manifestations lors de ses événements de campagne, Pelosi a déclaré qu’elle était une « destinataire » de ce qu’elle a décrit comme les « exubérances » des manifestants.

«Ils sont tout le temps devant chez moi. J’ai donc une idée de leurs sentiments, mais nous devons réfléchir à ce que nous faisons », a-t-elle déclaré. « Et ce que nous devons faire, c’est essayer de mettre fin aux souffrances et aux commérages. Il s’agit de femmes et d’enfants. Les gens n’ont nulle part où aller, alors réglons ce problème.

Recommandé

Invitée à commenter les propos de Pelosi, une porte-parole du parti démocrate californien a déclaré qu’elle soutenait les manifestations pacifiques et qu’elle s’inquiétait de l’ingérence d’adversaires étrangers dans l’élection présidentielle de 2024.

“Comme l’a dit la présidente Pelosi sur CNN, nous devons nous concentrer sur l’arrêt des souffrances à Gaza, et elle continuera d’exiger que tous les otages soient libérés maintenant”, a déclaré le porte-parole dans un communiqué. “La Présidente Pelosi a toujours soutenu et défendu le droit de tous les Américains de faire connaître leurs opinions par le biais de manifestations pacifiques.”

“Informée par trois décennies au sein de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, la présidente Pelosi est parfaitement consciente de la façon dont les adversaires étrangers s’immiscent dans la politique américaine pour semer la division et avoir un impact sur nos élections, et elle souhaite voir une enquête plus approfondie avant les élections de 2024”, a ajouté le porte-parole.

Les commentaires de Pelosi ont souligné une division croissante au sein du Parti démocrate. Sa déclaration contrastait avec les remarques prononcées presque simultanément par la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., membre de la « Squad » progressiste des membres de la Chambre. Lors d’une apparition dimanche sur “Meet the Press” sur NBC, Ocasio-Cortez a déclaré qu’elle pensait que les manifestations en cours lors des événements de la campagne Biden montraient que “les jeunes sont consternés par la violence et les pertes de vies aveugles”.

Les protestations lors des événements de campagne de Biden se sont multipliées dans le contexte du soutien franc du président à Israël. En réponse aux protestations croissantes, les conseillers de Biden et les dirigeants du Parti démocrate ont adopté une nouvelle approche accélérée pour gérer les protestations qui indiquent des fractures au sein de son propre parti à propos de sa gestion de la guerre.

Dans le même temps, l’administration Biden envisage d’utiliser les ventes d’armes à Israël comme levier pour amener le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu à réduire ses attaques militaires dans la bande de Gaza, a rapporté dimanche NBC News.