Nancy Pelosi balaie la Chine lors d’une conférence de presse à Tokyo, au Japon : “Ils n’isoleront pas Taïwan”

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, a tenu jeudi une conférence au Japon, où elle a réprimandé la Chine pour avoir tenté de l’empêcher de se rendre à Taïwan.

Lors d’une conférence de presse avec sa délégation démocrate à l’ambassade des États-Unis à Tokyo, Japan Pelosi a déclaré que la Chine ne réussirait pas à isoler Taïwan du reste du monde et que les responsables américains continueraient à y voyager librement.

“Ils peuvent essayer d’empêcher Taïwan de visiter ou de participer à d’autres endroits, mais ils n’isoleront pas Taïwan en nous empêchant d’y voyager”, a déclaré Pelosi. “Nous ne leur permettrons pas d’isoler Taïwan”, a-t-elle ajouté.

Dans ses remarques, Pelosi a précisé qu’elle ne se rendait pas dans les pays de l’Indo-Pacifique pour perturber les relations géopolitiques ou changer le “statu quo” entre les États-Unis, la Chine et Taïwan.

LA CHINE LANCE DES “ATTACHES DE MISSILE DE PRÉCISION” DANS LE DÉTROIT DE TAIWAN LE JOUR APRÈS LA VISITE CONTROVERSÉE DE NANCY PELOSI

“Notre représentation ici n’a pas pour but de changer le statu quo ici en Asie, de changer le statu quo de Taiwan. Il s’agit encore une fois des relations de Taiwan et de la politique américano-chinoise, de tous les textes de loi et accords qui ont établi ce qu’est notre relation. , d’avoir la paix dans le détroit de Taiwan et de faire prévaloir le statu quo », a-t-elle déclaré.

Les États-Unis maintiennent officiellement une politique “Une Chine”, considérant Taïwan comme une providence au sein de la Chine et non comme son propre pays indépendant.

PELOSI DÉFIE LA CHINE LORS DE LA RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT TAÏWANAIS TSAI ING-WEN : “NOUS N’ABANDONNERONS PAS NOTRE ENGAGEMENT”

Pelosi a également abordé les violations des droits de l’homme en Chine et a déclaré que les États-Unis devraient continuer à les dénoncer.

“Si nous ne défendons pas les droits de l’homme en Chine à cause d’intérêts commerciaux, nous perdons toute autorité morale pour parler des droits de l’homme n’importe où dans le monde”, a-t-elle déclaré, répondant à une question d’un journaliste. “Nous essayons de trouver un terrain d’entente. La Chine a des contradictions – des progrès en termes de relèvement des gens, et des choses horribles se produisent en ce qui concerne les Ouïghours et cela a été qualifié de” génocide “”.

Elle a ajouté: “Et nous travaillerons collectivement ensemble dans des coalitions multilatérales pour nous assurer que les voix de la démocratie, aussi désordonnées soient-elles, seront toujours entendues, et nous n’aurons pas peur d’appeler quiconque viole les droits humains droits.”

Vendredi, Pelosi et les autres législateurs ont rencontré et pris le petit-déjeuner avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida.

Les commentaires de la présidente de la Chambre sont intervenus le lendemain du départ de Taïwan avec sa délégation démocrate, où ils ont rencontré la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen.

Lors d’une cérémonie mercredi matin, Pelosi a renouvelé l’engagement des États-Unis à aider à soutenir la démocratie taïwanaise.

“Aujourd’hui, notre délégation, dont je suis très fière, est venue à Taïwan pour dire sans équivoque que nous n’abandonnerons pas notre engagement envers Taïwan et nous sommes fiers de notre amitié durable”, a-t-elle déclaré au bureau du président à Taipei.

Le voyage de Pelosi à Taïwan a été fermement condamné par la Chine, qui continue de mener des exercices militaires à tir réel dans le détroit de Taïwan.