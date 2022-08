Nancy Pelosi arrive à Taïwan, suscitant une vive réponse de Pékin

Longtemps un problème douloureux dans une relation américano-chinoise de plus en plus tendue, Taïwan – qui a son propre gouvernement militaire et démocratiquement élu – est devenue la ligne de front dans une confrontation géopolitique sur l’influence et le pouvoir en Asie.

Sous M. Xi, le dirigeant le plus puissant de la Chine depuis des décennies, Pékin a mené des actions militaires plus agressives dans la région et a récemment revendiqué avec force le détroit séparant Taïwan et la Chine, l’une des voies de navigation les plus fréquentées au monde. M. Xi a appelé à l’unification avec Taiwan dans le cadre du renouveau national de la Chine, même potentiellement par la force.

Les États-Unis ont envoyé un flot constant de hauts fonctionnaires pour montrer leur solidarité avec Taiwan. Récemment, M. Biden a déclaré qu’il agirait pour défendre Taïwan en cas de conflit. Ce n’était pas la première fois qu’il le faisait, mais les responsables de la Maison Blanche sont revenus à plusieurs reprises sur ces déclarations, affirmant qu’une politique de longue date “d’ambiguïté stratégique” sur la défense de Taiwan restait en place.

Publiquement, de hauts responsables de la Maison Blanche ont déclaré que la visite de Mme Pelosi n’indiquait aucun changement dans la politique officielle et devrait être considérée par la Chine comme n’étant pas différente de toutes les autres visites récentes à Taiwan par des membres du Congrès.