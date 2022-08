Nancy Pelosi arrive à Taïwan alors que Pékin menace de “graves conséquences” | Nouvelles du monde

La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, est arrivée à Taïwan – malgré les menaces de Pékin concernant les “conséquences graves” de sa visite.

Elle est devenue la plus haute responsable américaine à visiter l’île autonome revendiquée par la Chine en 25 ans.

Sa visite a été étroitement surveillée par la Chine continentale et par des dizaines de personnes qui ont utilisé le site Web Flightradar24 pour suivre l’avion dans lequel elle se trouvait alors qu’il se dirigeait vers Taïwan.

Mme Pelosi et sa délégation ont débarqué mardi soir d’un avion de transport de l’US Air Force à l’aéroport de Songshan, dans le centre-ville de Taipei, et ont été accueillis par le ministre des Affaires étrangères de Taïwan, Joseph Wu, et Sandra Oudkirk, la plus haute représentante des États-Unis à Taïwan.

Elle devrait rencontrer le président de Taïwan, Tsai Ing-wen, et le parlement demain et quitter l’île dans l’après-midi.

Pékin a a averti que la visite porterait atteinte aux relations sino-américaineset le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu’il violait gravement la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine.

Dans un communiqué publié juste après son arrivée à Taipei mardi soir, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu’il avait déposé une vive protestation auprès des États-Unis.

Les médias d’État ont annoncé des exercices militaires plus tard cette semaine et des avions de guerre chinois ont survolé le détroit de Taiwan avant son arrivée.

Mme Pelosi est en tournée en Asie qui comprend des visites annoncées à Singapour, en Malaisie, en Corée du Sud et au Japon. Son escale à Taïwan n’avait pas été annoncée, mais avait été largement anticipée.

La Chine revendique Taiwan comme étant la sienne, et un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré plus tôt cette semaine que toute visite de Mme Pelosi serait “une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine”.

“L’Armée de libération du peuple chinois ne restera jamais les bras croisés”, ont-ils averti.

La visite de Mme Pelosi couronne une longue histoire du politicien face à Pékin.

Il y a plus de 30 ans, elle était jeune sénatrice lorsqu’elle s’est échappée d’une délégation officielle et a provoqué la colère du gouvernement chinois en se présentant sur la place Tiananmen et en déployant une banderole honorant les dissidents tués lors des manifestations de 1989.