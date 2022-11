Nancy Pelosi annonce ses plans futurs, le GOP prendra la majorité à la Chambre

[The stream is slated to start at 12:10 p.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, dirigeante du Congrès démocrate au cours des deux dernières décennies, devrait annoncer ses projets futurs après que les républicains auraient pris le contrôle majoritaire de la Chambre.

Alors que les républicains ont remporté la Chambre par une marge beaucoup plus étroite que beaucoup ne l’avaient prévu, ils saisiront néanmoins des rôles de leadership clés dans la chambre. L’actuel chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, R-Californie, est le meilleur candidat pour devenir président du prochain Congrès.

Pelosi, 82 ans, a déclaré qu’une récente attaque contre son mari, Paul Pelosi, par un intrus armé d’un marteau affecterait sa décision de rester à la direction.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.