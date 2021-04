Nancy Pelosi s’est avérée être une cible mouvante.

Lorsque j’ai commencé à travailler sur une biographie de l’orateur de la Chambre il y a deux ans, la date limite pour mon éditeur était la fête du Travail 2020, avec une prolongation prévue pour soumettre un dernier chapitre juste après le jour du scrutin. La théorie: au début de l’année électorale, Pelosi serait supplanté en tant que principal homologue démocrate du président Donald Trump par le candidat à la présidence du parti, quel qu’il soit. Cela laisserait du temps et de l’espace pour évaluer la femme la plus puissante de l’histoire américaine. Ensuite, la nuit des élections réglerait l’avenir de Trump et le succès de la position de Pelosi contre lui.

Les nouvelles n’ont pas coopéré.

Dès que le (premier) procès de destitution de Trump a été conclu en février, la pandémie la plus meurtrière en un siècle a commencé à se propager en une année qui serait marquée par une élection présidentielle non conventionnelle, puis un chapitre post-électoral de bouleversements historiques. Pour nous tous, 2020 n’était pas l’année où nous l’avions supposé.

Même après que Joe Biden soit devenu le candidat présidentiel présumé des démocrates, Pelosi a continué à être le visage le plus répandu de son parti à une époque périlleuse. Alors que le COVID-19 a forcé Biden à mener une campagne virtuelle pendant des mois depuis son domicile dans le Delaware, Pelosi était à Capitol Hill semaine après semaine, négociant des milliards de dollars d’aide humanitaire avec le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin. Elle est devenue une présence omniprésente à la télévision par câble.

Le jour de l’un de nos entretiens au cours de l’été, la pandémie avait pratiquement fermé le Capitole. Outre une poignée d’aides et de policiers du Capitole, elle et moi semblions être à peu près les seules personnes dans le bâtiment. Mes pas résonnaient dans les couloirs vides.

Pour cette conversation et d’autres, nous nous sommes assis dans l’élégante suite de l’orateur, avec sa vue spectaculaire sur le National Mall et les monuments les plus célèbres du pays. Ce bureau deviendrait notoire six mois plus tard quand une foule de manifestants a pris d’assaut le Capitole et l’un d’eux, Richard Barnett de Gravette, Arkansas, a été photographié avec sa botte sur son bureau, souriant. Il a volé une enveloppe en relief et a laissé ce qu’il a appelé «une mauvaise note» qui a appelé l’orateur de la Chambre le mot-B.

«Madame la Présidente»:La nouvelle biographie de Nancy Pelosi de Susan Page examine le politicien singulier

De « effrayant » à dangereux

Pelosi était depuis longtemps habitué à être au centre de l’actualité. Dès la naissance, en fait, lorsque l’arrivée d’une fille pour le membre du Congrès de Baltimore a fait les journaux locaux. Le Baltimore News-Post a éclaboussé une photo à quatre colonnes du nouveau-né dans les bras de sa mère, entourée de son père et de ses cinq frères.

En tant qu’adulte et membre du Congrès elle-même, elle était la principale démocrate du Comité du renseignement de la Chambre à la suite des attentats terroristes du 11 septembre qui ont commencé le siècle, en 2001. Elle était le membre le plus haut gradé du Congrès pour s’opposer à l’Irak. La guerre depuis son début. Elle était la critique du Congrès le plus persistante de la Chine sur les droits de l’homme, défiant les présidents démocrate et républicain sur la question. Elle a été la force irrésistible qui a poussé à travers des textes controversés de lois majeures, notamment le sauvetage de Wall Street en 2008 et la loi sur les soins abordables en 2010. Elle a été la principale levée de fonds et stratège en chef qui a conduit à deux reprises les démocrates à reprendre le contrôle de la Chambre, en 2006. et 2018.

Mais rien n’avait été tout à fait comme l’année 2020. Après que Trump ait été élu de manière inattendue en 2016, elle me l’avait décrit comme «effrayant». Quatre ans plus tard, elle le voyait comme dangereux – «l’homme le plus dangereux de notre histoire», a-t-elle déclaré. Il était une menace pour la démocratie, pensa-t-elle, et quelqu’un qui a mal géré la pandémie avec des conséquences mortelles pour le pays.

À une époque où de nombreux Américains se sentaient déconcertés par un virus qui devenait incontrôlable, sans parler d’un président imprévisible, j’ai réalisé que je ne l’avais jamais vue faiblir émotionnellement. Quand je lui ai demandé si elle avait ajouté quelque chose à sa routine personnelle pour gérer le stress, elle ne pouvait rien trouver, bien que les tensions des années Trump lui aient déjà fait grincer des dents la nuit et obtenir un protège-dents de son dentiste. .

« Tu dois t’en rappeler; J’ai eu cinq bébés en six ans, presque jour pour jour », dit-elle finalement. «Je suis une personne forte.»

Eh bien, peut-être une chose. «De la glace au chocolat noir», dit-elle, la friandise sur laquelle elle comptait pour se nourrir depuis son enfance. De préférence tôt dans la journée, a-t-elle ajouté. «S’il est trop tard le soir, je ne m’endors jamais.»

Paul Pelosi, son mari de 57 ans, a eu du mal à trouver un exemple de sa lutte pendant une période troublante. «Ce serait absurde de penser que cela ne (l’affecte pas), aussi attentionnée qu’elle soit, mais je ne sais pas comment elle fait ça», m’a-t-il dit. «Je continue d’être étonné de son énergie, de sa résilience, de sa franchise – ‘Ne vous tourmentez pas; organiser.’ Elle continue juste d’avancer. La femme n’a aucune idée de son âge.

(Pour être précis, elle a eu 81 ans en mars.)

Une coda inattendue

«Elle est comme un sous-marin nucléaire», m’a dit la représentante Anna Eshoo de Californie, l’une de ses plus proches amies, lorsque j’ai demandé comment Pelosi avait réussi. «Elle sait quelle est sa mission.»

Il s’est avéré que les événements sans précédent de 2020 n’ont pas changé Pelosi. Ils ont cristallisé ses caractéristiques clés – sa colonne vertébrale idéologique et son sens stratégique – comme si sa longue carrière politique avait été une préparation pour ce moment difficile. Pendant ce temps, elle a montré la ténacité inflexible qui avait déjà fait d’elle une ennemie des républicains et un leader des démocrates.

La trame de fond:Leçon n ° 1 de Nancy Pelosi sur le pouvoir: «Personne ne vous la donnera. Vous devez le prendre ‘

Et ma date limite?

Le dernier chapitre, sur le résultat des élections, avait été difficile à terminer au milieu des poursuites judiciaires de Trump et de la rhétorique provocante. Le manuscrit avait disparu depuis longtemps lorsque le Capitole a été pris d’assaut le 6 janvier, mais j’ai pu ajouter une coda – un proche approprié de cette biographie. Après une journée de violence sans précédent dans le Capitole, les fenêtres fracassées et les portes battues, Nancy Pelosi a mis la Chambre à l’ordre pour achever le décompte officiel des votes du collège électoral.

En charge.

Susan Page, chef du bureau de Washington des États-Unis AUJOURD’HUI, est l’auteur de «Madame la Présidente: Nancy Pelosi et les leçons du pouvoir», publié par Twelve le 20 avril.