Nancy Pelosi a organisé un exorcisme après l’attaque de son mari – sa fille – News 24

Le conjoint de l’ancien président de la Chambre ne serait toujours pas “de retour à la normale” après avoir été agressé à son domicile en octobre

L’ancienne présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a invité des prêtres chez elle pour pratiquer un exorcisme en novembre, un mois après une attaque contre son mari Paul, a déclaré dimanche sa fille au New York Times. Alexandra Pelosi a expliqué que sa mère se sentait «vraiment coupable» sur les blessures subies par son mari.

L’attaque “pesait vraiment lourd sur son âme», a déclaré la jeune Pelosi à propos de sa mère, le suggérant «vraiment cassé” le politicien de carrière. “Au cours de Thanksgiving, elle a fait venir des prêtres, essayant d’avoir un exorcisme de la maison et ayant des services de prière.”

L’agresseur de Paul Pelosi, l’immigrant illégal canadien David DePape, aurait recherché Nancy, qui n’était pas à la maison, lorsqu’il a trouvé Paul endormi dans une chambre à la place. La police a déclaré que le couple avait été retrouvé en train de se débattre avec un marteau et que DePape avait agressé Pelosi après que les agents lui aient dit de laisser tomber l’arme.















Nancy Pelosi a confirmé dimanche à Chris Wallace de CNN qu’elle se sentait “très triste« à propos de l’agression de son mari »,car [DePape] me cherchait, et mon cher mari, qui n’est même pas si politique, en fait, en a payé le prix.”

Paul n’est toujours pas “retour à la normale» et peut-être pas «être vraiment lui-même» pendant encore trois ou quatre mois, a-t-elle poursuivi. L’investisseur immobilier de 82 ans a subi une fracture du crâne et des blessures au bras droit et aux mains lors de l’attaque.

DePape serait entré dans la maison Pelosi le 28 octobre dans l’espoir de retenir et “interroger» la députée démocrate, selon un affidavit fédéral. Si DePape pensait Pelosi »menti“, il prévoyait de lui casser les rotules pour avertir ses collègues du Congrès que leurs actions avaient des conséquences, selon l’affidavit qu’il a déclaré à la police.

Le vagabond brandissant un marteau aurait également dit au sergent de police de San Francisco. Carla Hurley qu’il était sur un “mission suicide», qu’il y avait un «le mal à Washington», et que le gouverneur de Californie Gavin Newsom, l’acteur Tom Hanks et le fils du président américain Hunter Biden étaient les prochains sur sa liste d’attaques.

Pelosi a annoncé en décembre qu’elle ne se présenterait plus à la présidence de la Chambre, bien qu’elle continue de représenter San Francisco en tant que démocrate au Congrès.