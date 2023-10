Nancy Mace ridiculisée pour sa réponse à la question sur les allégations de Jim Jordan

La représentante Nancy Mace a été ridiculisée en ligne dimanche à propos de sa réponse aux questions concernant les allégations passées selon lesquelles le représentant de l’Ohio Jim Jordan aurait eu connaissance d’abus sexuels survenus il y a des années au sein de l’équipe de lutte de l’Ohio State University (OSU) alors qu’il était entraîneur adjoint alors qu’il courait pour l’équipe de lutte de l’Ohio State University (OSU). Président de la Chambre.

Au plus fort du mouvement #Metoo en 2018, de nombreuses allégations d’agression sexuelle étaient liées à l’OSU, notamment l’affaire contre Richard Strauss, le médecin de l’équipe de lutte. En 2020, six anciens lutteurs de l’OSU se sont présentés à CNN avec des allégations selon lesquelles Jordan, qui travaillait auparavant comme entraîneur adjoint pour l’équipe de lutte de l’OSU de 1987 à 1995, était au courant d’une inconduite sexuelle, mais n’avait rien fait pour l’arrêter. L’entraîneur-chef Russ Hellickson aurait également été informé des abus. Les lutteurs ont ajouté qu’ils étaient présents lorsque Jordan a entendu ou répondu aux plaintes pour inconduite sexuelle concernant Strauss. Jordan a cependant nié à plusieurs reprises avoir eu connaissance des incidents d’inconduite sexuelle depuis le début de l’enquête en 2018.

Les anciens lutteurs de l’OSU ont maintenu leur position à propos de Jordan, qui préside le comité judiciaire de la Chambre, alors qu’Adam DiSabato a déclaré aux législateurs de l’État de l’Ohio en 2020 que Jordan l’avait appelé en 2018 et lui avait demandé de contredire les déclarations de son frère, qui avait affirmé que Jordan connaissait Strauss. ‘ abus. Dans un rapport indépendant commandé par l’OSU et conclu en 2019, Strauss, décédé par suicide en 2005, « avait abusé sexuellement d’au moins 177 étudiants-patients de sexe masculin » entre 1979 et 1998.

Lors d’une interview sur CBS News’ Affrontez la nation Dimanche, la modératrice Margaret Brennan a demandé à Mace, un républicain de Caroline du Sud qui s’est prononcé ouvertement sur la défense des victimes d’agression sexuelle, si les allégations passées selon lesquelles Jordan fermait les yeux sur les abus sexuels au sein de l’équipe de lutte de l’OSU lui donnaient des réserves.

La représentante Nancy Mace, républicaine de Caroline du Sud, est vue au Capitole des États-Unis le 27 janvier à Washington, DC Le représentant Jim Jordan, républicain de l’Ohio, est vu au Capitole des États-Unis à Washington, DC le 4 octobre. Mace a été ridiculisée en ligne à son sujet. réponse aux questions concernant les allégations passées selon lesquelles Jordan aurait eu connaissance d’abus sexuels au sein de l’équipe de lutte de l’Ohio State University lorsqu’il était entraîneur adjoint.

« Je ne suis pas au courant ni au courant de cela », a déclaré la députée. « Il n’est inculpé de rien à ma connaissance. Je ne sais rien et je ne peux pas en parler. Ce que je sais, c’est que j’ai été une voix très forte pour les femmes, j’ai parlé à Jim. Jordan et Steve Scalise à ce sujet. J’ai été un ardent défenseur des victimes de viol, comme vous l’avez mentionné plus tôt.

Semaine d’actualités a contacté Jordan, Mace et It’s On Us, une organisation de défense luttant contre les agressions sexuelles sur les campus, pour obtenir des commentaires supplémentaires.

Pendant ce temps, la réponse de Mace a suscité des critiques sur les réseaux sociaux, beaucoup se tournant vers X, anciennement Twitter, pour l’interpeller parce qu’elle aurait nié avoir des connaissances sur l’OSU et Jordan.

« ‘Je ne sais rien’ semble plutôt persistant pour ses parents en ce moment », ancien procureur fédéral Joyce Alene a écrit sur X.

Le journaliste Aaron Rupar a dénoncé les opinions contradictoires de Mace pour avoir critiqué l’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy, un républicain californien, pour ne pas en faire assez pour les survivants d’abus.

« Vous ne trouverez pas de meilleur résumé de la fausseté de Nancy Mace que son passage sur CBS aujourd’hui et affirmant que son gros problème avec McCarthy était qu’il n’en faisait pas assez pour les survivants d’abus, puis dans le souffle suivant, il approuva Gym. [sic] Jordan pour conférencier. Elle ne représente rien d’autre que passer à la télévision. » il a écrit.

Kevin Kruse, professeur d’histoire à l’Université de Princeton, a écrit« La prochaine fois que vous publierez quelque chose sur Jim Jordan et le scandale d’abus sexuels dans l’État de l’Ohio, assurez-vous de taguer @NancyMace @RepNancyMace afin qu’elle puisse tout savoir. »

Par ailleurs, Mehdi Hasan, animateur de l’émission MSNBC Le spectacle de Mehdi Hasan, simplement posté« Ces gens sont tellement comiquement malhonnêtes. »

Cela fait suite à l’annonce de Jordan se déclarant candidat pour devenir le prochain président de la Chambre après que McCarthy ait été évincé la semaine dernière par 216 voix contre 210.

« La majorité républicaine doit continuer à s’attaquer aux problèmes qui comptent pour le peuple américain. Nous devons lutter contre la criminalité croissante dans les grandes villes et rejeter les politiques indulgentes envers la criminalité et favorables à la criminalité. Nous devons mettre de l’ordre dans nos finances publiques et réduire les dépenses afin que nous pouvons laisser plus à la prochaine génération qu’un déficit écrasant », a déclaré Jordan dans sa lettre aux collègues républicains à la Chambre des représentants.

En plus de la candidature de Jordan, le leader de la majorité parlementaire, Steve Scalise, a également annoncé la semaine dernière qu’il se présenterait à la présidence. Scalise est une figure éminente de la conférence House GOP et a longtemps été considérée comme un successeur potentiel de McCarthy.

Mace, quant à elle, a maintenu son soutien à Jordan dimanche, citant son « éthique de travail » et « sa capacité à faire tourner les têtes autour de tout le monde en ce qui concerne la politique et à faire avancer ».