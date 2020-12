Nancy Grace, son mari David Linch et leurs jumeaux de 13 ans John David et Lucy Elizabeth ont tous été testés positifs pour le coronavirus, peut révéler DailyMail.com.

La mère de Nancy, Elizabeth Grace, 88 ans, qui vit avec Nancy et sa famille depuis quatre ans à Atlanta, a également été testée positive et est traitée dans le service Covid-19 d’un hôpital en Géorgie.

Vendredi dernier, Elizabeth a été testée pour Covid après quelques jours d’apparence léthargique, de ne pas vouloir manger et de tousser.

Lundi, elle a été informée qu’elle était positive à Covid.

Nancy Grace, son mari David Linch et leurs jumeaux de 13 ans John David et Lucy Elizabeth ont tous été testés positifs pour le coronavirus, ainsi que la mère de Nancy

Nancy a déclaré en exclusivité à DailyMail.com: « Nous prions pour ma mère qu’elle rentre à la maison dès qu’elle le peut. Nous tenons à remercier les formidables médecins et infirmières qui prennent si bien soin d’elle.

La mère de Nancy, Elizabeth Grace, 88 ans, qui vit avec Nancy et sa famille depuis quatre ans à Atlanta, a également été testée positive et est traitée dans le service Covid-19 d’un hôpital en Géorgie.

Nancy de CrimeOnline a emmené sa mère directement aux urgences et a été traitée dans le service Covid depuis.

« Covid n’est pas une blague, nous pensions que nous avions tout fait correctement », a-t-elle ajouté. « Veuillez continuer à porter des masques, à prendre des distances sociales et à rester en sécurité – aucune famille ne devrait vivre cela »

Le même jour, Nancy, David et les jumeaux ont été testés et mis en quarantaine, et mercredi, tous se sont révélés positifs à Covid.

La mère de Nancy s’améliore lentement à l’hôpital, tandis que Nancy a une toux continue et des symptômes pseudo-grippaux.

Les jumeaux n’ont eu que de légers symptômes de maux de tête et de maux de gorge.

David a eu de graves maux de tête. Nancy et son fils John David ont perdu leur odorat.

Nancy a déclaré en exclusivité à DailyMail.com: « Nous prions pour ma mère qu’elle rentre à la maison dès qu’elle le peut. Nous tenons à remercier les formidables médecins et infirmières qui prennent si bien soin d’elle.

« David, les jumeaux et moi, continuerons à nous isoler à la maison pendant que nous nous rétablissons et nous attendons avec impatience que maman rentre à la maison dès que nous serons tous mieux. »

«Covid n’est pas une blague, nous pensions que nous avions tout fait correctement. S’il vous plaît, continuez à porter des masques, à prendre des distances sociales et à rester en sécurité – aucune famille ne devrait vivre cela.

Nancy a emmené sa mère directement aux urgences et a été traitée dans le service COVID depuis

Nancy, David et les jumeaux ont été testés et mis en quarantaine, et mercredi, ils se sont tous révélés positifs à Covid

La mère de Nancy s’améliore lentement à l’hôpital, tandis que Nancy a une toux continue et des symptômes pseudo-grippaux. Son défunt père Marc et sa mère Elizabeth sont photographiés

Les jumeaux n’ont eu que de légers symptômes de maux de tête et de maux de gorge. David a eu de graves maux de tête. Nancy et son fils John David ont perdu leur odorat

Nancy, journaliste juridique et défenseure des droits des victimes, utilise son expertise dans la lutte contre la criminalité pour aider les gens à s’assurer qu’ils ne deviennent pas la proie de criminels depuis des années.

Elle contribue régulièrement à DailyMailTV, lauréat d’un prix Emmy.

Nancy a récemment publié son dernier livre, Don’t Be a Victim: Fighting Back Against America’s Crime Wave, et a exclusivement parlé du projet avec DailyMailTV.

«Je ne fais pas que rapporter des cas, j’essaie de résoudre des cas», a déclaré Nancy à propos de son inspiration pour écrire le nouveau livre. «Surtout en ce moment dans un monde plein d’incertitudes. Beaucoup de gens se sentent très impuissants, mais vous n’avez pas à ressentir cela.

Don’t Be A Victim a mis deux ans à faire des recherches au cours desquelles Grace a pu exploiter chaque cas sur lequel elle a travaillé tout au long de sa carrière, depuis le poste de procureur jusqu’à aujourd’hui.