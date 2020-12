L’animatrice de Fox Nation, Nancy Grace, a été testée positive au COVID-19 avec son mari, David Linch, leurs jumeaux de 13 ans, John David et Lucy Elizabeth, et sa mère, Elizabeth.

Le Daily Mail a été le premier à signaler que la mère de Grace, âgée de 88 ans, a reçu un diagnostic positif lundi. Elle est actuellement traitée dans le service COVID-19 d’un hôpital en Géorgie, rapporte le point de vente.

Mercredi, le reste de la famille a été testé positif au COVID-19, selon le Daily Mail.

Le représentant de Grace, Josh Sabarra, a confirmé les rapports à USA TODAY.

Grace a déclaré au point de vente qu’elle avait ressenti «une toux persistante et des symptômes pseudo-grippaux» alors que son mari «avait de graves maux de tête». Les deux ont également perdu leur odorat.

COVID-19[FEMININE:Ellen DeGeneres testée positive pour COVID-19, dit qu’elle « se sent bien en ce moment »

Leurs enfants présentent des symptômes plus légers de maux de tête et de maux de gorge.

« David, les jumeaux et moi, continuerons à nous isoler à la maison pendant que nous nous rétablissons et nous attendons avec impatience que maman rentre à la maison dès que nous serons tous mieux », a-t-elle déclaré au Daily Mail.

Elle a poursuivi en avertissant les autres de prendre la pandémie au sérieux. « Covid n’est pas une blague, nous pensions que nous avions tout fait correctement. S’il vous plaît, continuez à porter des masques, à prendre des distances sociales et à rester en sécurité – aucune famille ne devrait vivre cela. »

LA TÉLÉ:Nancy Grace quittera Headline News après 12 ans

Après avoir fait ses débuts sur Court TV (rebaptisée TruTV en 2008) au milieu des années 1990, la procureure devenue animatrice de télévision a rejoint le réseau fraternel de CNN HLN en 2005, où elle s’est bâtie une réputation de défenseur des victimes et est devenue la plus grande de HLN. visage reconnu.

Son émission, «Nancy Grace», a suivi des procès aussi prestigieux que ceux de Scott Peterson, Amanda Knox et les trois joueurs de crosse de Duke accusés – et plus tard blanchis – de viol.

En novembre 2019, elle a rejoint le service de diffusion en continu de Fox News, Fox Nation, pour animer « Crime Stories with Nancy Grace », inspirée de sa populaire série télévisée diffusée sur le réseau HLN pendant de nombreuses années.

Nancy Grace:rejoindre le service de streaming de Fox News pour héberger « Crime Stories with Nancy Grace »

Contributeur: Jayme Deerwester