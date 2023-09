Nana Patekar explique ne pas faire partie de Welcome To The Jungle d’Akshay Kumar

Nana Patekar, qui jouait Uday Shetty dans Welcome, a déclaré ne pas faire partie de Welcome To The Jungle qui met en vedette Akshay Kumar, Sanjay Dutt, Suniel Shetty, Arshad Warsi, Paresh Rawal, Johnny Lever, Rajpal Yadav, Tusshar Kapoor, Shreyas Talpade, Raveena Tandon.

Nana Patekar, qui est occupée à promouvoir son prochain film The Vaccine War, a déclaré ne pas faire partie de Welcome To The Jungle lors du lancement de la bande-annonce du film de Vivek Agnihotri. Récemment, les créateurs de Welcome ont annoncé le casting de Welcome 3 (Welcome To The Jungle) avec une vidéo promotionnelle.





Il comprenait Akshay Kumar, Sanjay Dutt, Suniel Shetty, Arshad Warsi, Paresh Rawal, Johnny Lever, Rajpal Yadav, Tusshar Kapoor, Shreyas Talpade, Raveena Tandon, Lara Dutta, Jacqueline Fernandez et Disha Patani. Cependant, Nana Patekar et Anil Kapoor manquaient à la vidéo promotionnelle. Réagissant à la même chose, selon Indian Express, Nana Patekar a déclaré: « Je n’en fais pas partie, peut-être qu’ils pensent hum bohot puraane ho gaye hai (je suis dépassée). »





Tout en désignant Vivek Agnihotri, Nana Patekar a ajouté : « Il ne pense pas que je sois devenu si vieux, alors il m’a choisi dans son film. C’est si simple. » Lors du lancement de la bande-annonce de The Vaccine War, lorsqu’on a demandé à Vivek Agnihotri s’il avait encore des problèmes pour obtenir les finances de son film, le cinéaste a répondu : « Laissez tout ça, vous voyez n’importe quel journal, chaîne d’information, tout le monde sait que nous avons fait ce film, mais chaque fois qu’ils parlent des films très attendus ou des sorties de cette année, on voit qu’il n’y aura même pas le nom de The Vaccine War.

Il a ajouté : « Aujourd’hui, dans la matinée, un analyste commercial m’a envoyé un article qui parlait des films attendus pour ce mois-ci, et dans ce message il était écrit qu’un autre film qui sortira le 28 septembre sera le prochain grand succès et que le le nom de notre film n’a même pas été mentionné comme si nous n’existions même pas. Alors quand nous n’existons pas, qui va évidemment nous financer.»

Dirigé par Vivek Agnihotri, The Vaccine War met en vedette Anupam Kher, Nana Patekar, Raima Sen, Pallavi Joshi et Sapthami Gowda dans des rôles clés. Le film est financé par Pallavi et raconte l’histoire de la « guerre » de l’Inde pour fabriquer son propre vaccin contre le Covid-19. Le film devrait sortir en salles le 28 septembre et affrontera Fukrey 3 avec Pulkit Samrat, Manjot Singh, Richa Chadha, Varun Sharma et Pankaj Tripathi, entre autres dans des rôles clés.

Lire la bande-annonce de The Vaccine War : Nana Patekar mène la « guerre » pour « le propre vaccin de Bharat » contre le Covid-19 dans le film de Vivek Agnihotri